Тюменки стали больше тратить на свою красоту

В Тюмени выросли цены на косметологические услуги

По словам врачей, цены в среднем изменились на 20% Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени выросли цены на косметологические услуги. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители сферы. По их словам, изменилась стоимость как на препараты для инъекций, так и на уходовую косметику.

«Я занимаюсь инъекционной косметологией. Из-за санкций ощутил только подъем цен. Препараты ходовые значительно подорожали. До последнего не хотелось поднимать стоимость на услуги, так как в среднем по городу у меня очень хорошая и привлекательная цена была. Выбора не остается, из-за подорожания препаратов приходится менять прайс», — рассказывает врач-косметолог Юрий Гуров. В среднем цена, по словам врача, изменилась на его услуги на 20%.

«Я работаю на российской косметике. И могу сказать, что она тоже подорожала. Она производится из импортного сырья, это и сказывается на стоимости готового продукта», — делится с URA.RU косметолог Юлия Бронникова.

Ранее агентство писало о том, что Запад и Европа ввели против России санкции в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На этом фоне многие зарубежные производители и компании приняли решение об уходе с российского рынка.