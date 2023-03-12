В садовом домике под Челябинском нашли труп судимого подростка

В одном из домов садового товарищества под Челябинском нашли труп 16-летнего подростка. Как 13 марта сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас выясняются причины смерти.
«Труп школьника нашли в СНТ „Степной“ Красноармейского района. Следователи рассматривают две версии произошедшего: несчастный случай и суицид», — рассказал источник.
По данным URA.RU, подросток ранее оказывался на скамье подсудимых. На него заводили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
Ранее труп несовершеннолетней девочки нашли в Троицке. По предварительным данным, она совершила суицид. Версию суицида рассматривают и в инциденте с восьмиклассником из поселка Ишалино.
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