В садовом домике под Челябинском нашли труп судимого подростка

Ранее подросток был судим за кражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из домов садового товарищества под Челябинском нашли труп 16-летнего подростка. Как 13 марта сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас выясняются причины смерти.

«Труп школьника нашли в СНТ „Степной“ Красноармейского района. Следователи рассматривают две версии произошедшего: несчастный случай и суицид», — рассказал источник.

По данным URA.RU, подросток ранее оказывался на скамье подсудимых. На него заводили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Ранее труп несовершеннолетней девочки нашли в Троицке. По предварительным данным, она совершила суицид. Версию суицида рассматривают и в инциденте с восьмиклассником из поселка Ишалино.