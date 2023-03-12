12 марта 2023

В садовом домике под Челябинском нашли труп судимого подростка

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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., браслеты, наручники
Ранее подросток был судим за кражу Фото:

В одном из домов садового товарищества под Челябинском нашли труп 16-летнего подростка. Как 13 марта сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас выясняются причины смерти.

«Труп школьника нашли в СНТ „Степной“ Красноармейского района. Следователи рассматривают две версии произошедшего: несчастный случай и суицид», — рассказал источник.

По данным URA.RU, подросток ранее оказывался на скамье подсудимых. На него заводили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Ранее труп несовершеннолетней девочки нашли в Троицке. По предварительным данным, она совершила суицид. Версию суицида рассматривают и в инциденте с восьмиклассником из поселка Ишалино.

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В одном из домов садового товарищества под Челябинском нашли труп 16-летнего подростка. Как 13 марта сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас выясняются причины смерти. «Труп школьника нашли в СНТ „Степной“ Красноармейского района. Следователи рассматривают две версии произошедшего: несчастный случай и суицид», — рассказал источник. По данным URA.RU, подросток ранее оказывался на скамье подсудимых. На него заводили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили. Ранее труп несовершеннолетней девочки нашли в Троицке. По предварительным данным, она совершила суицид. Версию суицида рассматривают и в инциденте с восьмиклассником из поселка Ишалино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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