В Троицке нашли мертвой 14-летнюю школьницу

Школьница покончила жизнь самоубийством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицке (Челябинская область) в одном из домов обнаружили труп 14-летней школьницы. Как 13 марта сообщил URA.RU источник в силовых структурах, девочка покончила с собой.

«Тело было обнаружено днем в квартире. В настоящее время специалисты работают над выяснением причины суицида», — сообщил источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что смогут прокомментировать инцидент после уточнения информации.

Ранее в поселке Ишалино нашли труп восьмиклассника. Подросток также покончил с собой. Проводится проверка.