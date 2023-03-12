12 марта 2023

В Троицке нашли мертвой 14-летнюю школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьница покончила жизнь самоубийством Фото:

В Троицке (Челябинская область) в одном из домов обнаружили труп 14-летней школьницы. Как 13 марта сообщил URA.RU источник в силовых структурах, девочка покончила с собой.

«Тело было обнаружено днем в квартире. В настоящее время специалисты работают над выяснением причины суицида», — сообщил источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что смогут прокомментировать инцидент после уточнения информации.

Ранее в поселке Ишалино нашли труп восьмиклассника. Подросток также покончил с собой. Проводится проверка.

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В Троицке (Челябинская область) в одном из домов обнаружили труп 14-летней школьницы. Как 13 марта сообщил URA.RU источник в силовых структурах, девочка покончила с собой. «Тело было обнаружено днем в квартире. В настоящее время специалисты работают над выяснением причины суицида», — сообщил источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что смогут прокомментировать инцидент после уточнения информации. Ранее в поселке Ишалино нашли труп восьмиклассника. Подросток также покончил с собой. Проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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