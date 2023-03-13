Крупный маркетплейс стал причиной увольнения тюменских сотрудников «Почты России»

По словам работников, на них увеличилась нагрузка в связи с количеством входящих посылок от Ozon Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

«Почта России» начала терять сотрудников после объединения с интернет-сервисом Ozon. Об этом на правах анонимности корреспонденту URA.RU сообщил бывший сотрудник отделения почты. По его словам, возросшая нагрузка на сотрудников никак не сказалась на зарплате.

«Сотрудники начали увольняться, когда „Почта России“ объединилась с Ozon. Работы стало больше, больше входящих посылок, а платят так же мало», — рассказал собеседник агентства.

По данным открытых источников, сотрудничество «Почты России» и маркетплейса Ozon анонсировали еще в феврале этого года. Теперь покупатели могут получить свой заказ даже в тех районах, где не представлены пункты выдачи Ozon.

Агентство направило запрос в пресс-службу «Почты России». Ответ на него ожидается.

Ранее тюменцев возмутило полуразрушенное состояние отделения почты, расположенное на Мысу. Горожан смутила оголенная проводка, разбитые стены и расколотая плитка на полу. В пресс-службе ведомства прокомментировали, что в настоящий момент не располагают средствами для ремонта отделения.