В больнице ЯНАО не смогли помочь пациентке с отекшим глазом

14 марта 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

В больнице пациентке не сказали, что она может обратиться за помощью в кабинет неотложной офтальмологической помощи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительнице Нового Уренгоя (ЯНАО), у которой случился отек глаза, не смогли помочь в городской больнице. Как рассказала URA.RU собеседница, офтальмолог ушел на больничный, а терапевт не стал назначать лечение. «У меня отек глаз, и я пришла в больницу. Терапевт сказала, что это не ее область и она не может ничего прописывать, нужно идти к специалисту. А в регистратуре сказали, что офтальмолог на больничном и вместо нее пока никого нет. Когда выйдет, не знают», — рассказала пациентка. По словам девушки, никакой помощи и других вариантов в медучреждении ей не предложили. В окружном департаменте здравоохранения агентству рассказали, что в Новом Уренгое есть кабинет неотложной офтальмологической помощи. Пациенты с болезнями органов зрения могут получать медпомощь в любое время суток. В ночное время принимают по экстренным показаниям, в дневное — плановая диагностика и назначение лечения. «Это первый такой кабинет в округе. По территориальной программе госгарантий сроки оказания плановой медицинской помощи составляют 14 дней. В кабинете квалифицированная медицинская помощь по офтальмологическому профилю оказывается пациенту в день обращения. Как неотложная, так и консультативная. Ее бесплатно могут получить не только ямальцы, но и гости города, а также работающие вахтовым методом», — добавили в депздраве. Ранее сообщалось, что онкобольной жительнице региона отказали в лекарствах. Медикаменты вместо онколога выписывал терапевт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительнице Нового Уренгоя (ЯНАО), у которой случился отек глаза, не смогли помочь в городской больнице. Как рассказала URA.RU собеседница, офтальмолог ушел на больничный, а терапевт не стал назначать лечение. «У меня отек глаз, и я пришла в больницу. Терапевт сказала, что это не ее область и она не может ничего прописывать, нужно идти к специалисту. А в регистратуре сказали, что офтальмолог на больничном и вместо нее пока никого нет. Когда выйдет, не знают», — рассказала пациентка. По словам девушки, никакой помощи и других вариантов в медучреждении ей не предложили. В окружном департаменте здравоохранения агентству рассказали, что в Новом Уренгое есть кабинет неотложной офтальмологической помощи. Пациенты с болезнями органов зрения могут получать медпомощь в любое время суток. В ночное время принимают по экстренным показаниям, в дневное — плановая диагностика и назначение лечения. «Это первый такой кабинет в округе. По территориальной программе госгарантий сроки оказания плановой медицинской помощи составляют 14 дней. В кабинете квалифицированная медицинская помощь по офтальмологическому профилю оказывается пациенту в день обращения. Как неотложная, так и консультативная. Ее бесплатно могут получить не только ямальцы, но и гости города, а также работающие вахтовым методом», — добавили в депздраве. Ранее сообщалось, что онкобольной жительнице региона отказали в лекарствах. Медикаменты вместо онколога выписывал терапевт.