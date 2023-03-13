В Прикамье побит температурный рекорд, продержавшийся 55 лет

14 марта 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Новые температурные рекорды установлены в 10 городах и поселках края Фото: Размик Закарян © URA.RU В Пермском крае установлены новые температурные рекорды в 10 территориях региона. Максимально высокая температура воздуха зафиксирована в городе Чернушка. 13 марта в этом городе воздух прогрелся до отметки 5,9 градуса Цельсия, что на 0,1 выше предыдущего показателя, отмеченного в 1968 году. Об этом говорится на сайте «Метеоролог и Я». «Имея теперь почти все окончательные данные, можно сказать, что за 13 марта, в регионе установлено 10 новых суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Чернушка: 5,9 градуса тепла (предыдущий +5,8 градуса Цельсия — в 1968 году)», — сообщается на сайте. Также рекорды предыдущих лет обновлены в следующих городах Прикамья: Вая +8,6 градуса, предыдущий +4,6 (2020 г.);

Березники +6,3 градуса, предыдущий +4,6 (2020 г.);

Губаха +7,5 градуса, предыдущий +6,1 (2003 г.);

Чермоз +5,3 градуса, предыдущий +5 (2017 г.);

Бисер +7,5 градуса, предыдущий +6,6 (2003 г.);

Добрянка +6,3 градуса, предыдущий +5,1 (2020 г.);

Лысьва +8,9 градуса, предыдущий +7,5 (2003 г.);

Пермь +6,9 градуса, предыдущий +5,8 (2020 г.);

Кунгур +7,5 градуса, предыдущий +5,8 (2020 г.). Теплее всего накануне было в селе Кын, где столбик термометра поднялся до отметки 9,1 градуса Цельсия. Однако предыдущий температурный рекорд — 9,3 градуса тепла, зафиксированный 20 лет назад, побит не был.

В Пермском крае установлены новые температурные рекорды в 10 территориях региона. Максимально высокая температура воздуха зафиксирована в городе Чернушка. 13 марта в этом городе воздух прогрелся до отметки 5,9 градуса Цельсия, что на 0,1 выше предыдущего показателя, отмеченного в 1968 году. Об этом говорится на сайте «Метеоролог и Я». «Имея теперь почти все окончательные данные, можно сказать, что за 13 марта, в регионе установлено 10 новых суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Чернушка: 5,9 градуса тепла (предыдущий +5,8 градуса Цельсия — в 1968 году)», — сообщается на сайте. Также рекорды предыдущих лет обновлены в следующих городах Прикамья: Теплее всего накануне было в селе Кын, где столбик термометра поднялся до отметки 9,1 градуса Цельсия. Однако предыдущий температурный рекорд — 9,3 градуса тепла, зафиксированный 20 лет назад, побит не был.