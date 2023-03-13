13 марта 2023

В Прикамье побит температурный рекорд, продержавшийся 55 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые температурные рекорды установлены в 10 городах и поселках края Фото:

В Пермском крае установлены новые температурные рекорды в 10 территориях региона. Максимально высокая температура воздуха зафиксирована в городе Чернушка. 13 марта в этом городе воздух прогрелся до отметки 5,9 градуса Цельсия, что на 0,1 выше предыдущего показателя, отмеченного в 1968 году. Об этом говорится на сайте «Метеоролог и Я».

«Имея теперь почти все окончательные данные, можно сказать, что за 13 марта, в регионе установлено 10 новых суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Чернушка: 5,9 градуса тепла (предыдущий +5,8 градуса Цельсия — в 1968 году)», — сообщается на сайте.

Также рекорды предыдущих лет обновлены в следующих городах Прикамья:

  • Вая +8,6 градуса, предыдущий +4,6 (2020 г.);
  • Березники +6,3 градуса, предыдущий +4,6 (2020 г.);
  • Губаха +7,5 градуса, предыдущий +6,1 (2003 г.);
  • Чермоз +5,3 градуса, предыдущий +5 (2017 г.);
  • Бисер +7,5 градуса, предыдущий +6,6 (2003 г.);
  • Добрянка +6,3 градуса, предыдущий +5,1 (2020 г.);
  • Лысьва +8,9 градуса, предыдущий +7,5 (2003 г.);
  • Пермь +6,9 градуса, предыдущий +5,8 (2020 г.);
  • Кунгур +7,5 градуса, предыдущий +5,8 (2020 г.).

Теплее всего накануне было в селе Кын, где столбик термометра поднялся до отметки 9,1 градуса Цельсия. Однако предыдущий температурный рекорд — 9,3 градуса тепла, зафиксированный 20 лет назад, побит не был.

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В Пермском крае установлены новые температурные рекорды в 10 территориях региона. Максимально высокая температура воздуха зафиксирована в городе Чернушка. 13 марта в этом городе воздух прогрелся до отметки 5,9 градуса Цельсия, что на 0,1 выше предыдущего показателя, отмеченного в 1968 году. Об этом говорится на сайте «Метеоролог и Я». «Имея теперь почти все окончательные данные, можно сказать, что за 13 марта, в регионе установлено 10 новых суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Чернушка: 5,9 градуса тепла (предыдущий +5,8 градуса Цельсия — в 1968 году)», — сообщается на сайте. Также рекорды предыдущих лет обновлены в следующих городах Прикамья: Теплее всего накануне было в селе Кын, где столбик термометра поднялся до отметки 9,1 градуса Цельсия. Однако предыдущий температурный рекорд — 9,3 градуса тепла, зафиксированный 20 лет назад, побит не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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