В центре Перми парковку застроят высотками. Фото

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Рядом с площадью Карла Маркса появятся жилые дома Фото:

В центре Перми планируется застройка территории, прилегающей к площади Карла Маркса. Документацию по планировке территории уже утвердило министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. На сайте ведомства говорится, что застройщик планирует возвести на участке, занятом сейчас под парковку, три дома разной этажности.

«В центральном районе краевой столицы планируют обустроить территорию у площади Карла Маркса. Речь идет об участке, ограниченном ул. Полины Осипенко, ул. 25 Октября и ул. Белинского, где длительное время располагалась парковка. Застройщик планирует строительство жилых домов с переменной этажностью ниже предусмотренной территориальной зоной — 7, 9 и 16 этажей», — говорится в релизе минимущества Прикамья.

В жилом комплексе предполагается подземный паркинг. Сейчас началось ограждение площадки под стройку.

Дома будут построены напротив здания АО «ВНИИ Галургии»

Застройщик уже приступил к ограждению площадки под строительство

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В центре Перми планируется застройка территории, прилегающей к площади Карла Маркса. Документацию по планировке территории уже утвердило министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. На сайте ведомства говорится, что застройщик планирует возвести на участке, занятом сейчас под парковку, три дома разной этажности. «В центральном районе краевой столицы планируют обустроить территорию у площади Карла Маркса. Речь идет об участке, ограниченном ул. Полины Осипенко, ул. 25 Октября и ул. Белинского, где длительное время располагалась парковка. Застройщик планирует строительство жилых домов с переменной этажностью ниже предусмотренной территориальной зоной — 7, 9 и 16 этажей», — говорится в релизе минимущества Прикамья. В жилом комплексе предполагается подземный паркинг. Сейчас началось ограждение площадки под стройку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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