В центре Перми парковку застроят высотками. Фото

15 марта 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Рядом с площадью Карла Маркса появятся жилые дома Фото: Сергей Русанов © URA.RU В центре Перми планируется застройка территории, прилегающей к площади Карла Маркса. Документацию по планировке территории уже утвердило министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. На сайте ведомства говорится, что застройщик планирует возвести на участке, занятом сейчас под парковку, три дома разной этажности. «В центральном районе краевой столицы планируют обустроить территорию у площади Карла Маркса. Речь идет об участке, ограниченном ул. Полины Осипенко, ул. 25 Октября и ул. Белинского, где длительное время располагалась парковка. Застройщик планирует строительство жилых домов с переменной этажностью ниже предусмотренной территориальной зоной — 7, 9 и 16 этажей», — говорится в релизе минимущества Прикамья. В жилом комплексе предполагается подземный паркинг. Сейчас началось ограждение площадки под стройку. Дома будут построены напротив здания АО «ВНИИ Галургии» Фото с сайта минимущества Пермского края Застройщик уже приступил к ограждению площадки под строительство Фото с сайта минимущества Пермского края

В центре Перми планируется застройка территории, прилегающей к площади Карла Маркса. Документацию по планировке территории уже утвердило министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. На сайте ведомства говорится, что застройщик планирует возвести на участке, занятом сейчас под парковку, три дома разной этажности. «В центральном районе краевой столицы планируют обустроить территорию у площади Карла Маркса. Речь идет об участке, ограниченном ул. Полины Осипенко, ул. 25 Октября и ул. Белинского, где длительное время располагалась парковка. Застройщик планирует строительство жилых домов с переменной этажностью ниже предусмотренной территориальной зоной — 7, 9 и 16 этажей», — говорится в релизе минимущества Прикамья. В жилом комплексе предполагается подземный паркинг. Сейчас началось ограждение площадки под стройку.