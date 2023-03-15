В ХМАО тщательно проверят кандидатов на должность старшего инспектора природного надзора

Специалисту обещают зарплату от 67 до 113 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В службу контроля и надзора окружающей среды ХМАО-Югры ищут специалиста на должность старшего инспектора в Кондинский отдел. Для проверки профессионального соответствия кандидату необходимо будет пройти тестирование, собеседование с руководителем и индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией на знание правовых актов. Вакансия размещена на портале «Госслужба».

«Открыта вакансия для включения в кадровый резерв на должность старшего инспектора Кондинского отдела по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур используются методы оценки: тестирование, индивидуальное собеседование с непосредственным руководителем и индивидуальное собеседование конкурсной комиссии с кандидатом», — сообщается в объявлении о вакансии.

Заявки на конкурс принимаются с 14 марта по 3 апреля. Специалисту обещают зарплату от 67 000 до 113 000 рублей. Командировки будут составлять 30% рабочего времени.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО объявили конкурс на должности инспекторов в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, для включения в кадровый резерв. Главному инспектору обещают платить от 35 до 86 тысяч рублей ежемесячно.