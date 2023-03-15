Звезда сериала «Мастер и Маргарита» выступит в пермской глубинке

В городе Оса Пермского края состоится спектакль с участием народного артиста РФ, сыгравшего Мастера в популярном сериале «Мастер и Маргарита», Александра Галибина. В пермской глубинке актер примет участие в музыкальном проекте «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя, сообщили в мэрии Осы.
«Сочетание гоголевского текста, который читает народный артист России Александр Галибин, света, фрагментов академической музыки и редких народных музыкальных инструментов создают определенную атмосферу для понимания современным слушателем гениального произведения Гоголя», — отмечается в анонсе на странице администрации Осы в соцсетях. Спектакль состоится 17 марта.
«Женитьба» — не первый спектакль московских звезд в Осе. Ранее URA.RU рассказывало, что в городе выступал московский театр «Классический Русский балет» с постановкой «Лебединого озера».
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