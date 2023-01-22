22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

Московский театр выступит в пермской глубинке с «Лебединым озером»

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция
Балет от московских танцовщиков в Осе увидят впервые Фото:

В Осе Пермского края на сцене местного дворца культуры выступит московский театр «Классический Русский балет». Артисты 4 февраля представят балет «Лебединое озеро».

«Труппа балета дает классическую подачу, станцованный коллектив показывает то, что захочет увидеть любой зритель. Отточенные движения, мягкие и плавные адажио, великолепная синхронность и красота исполнения», — сообщается на сайте театра.

«Классический Русский балет» — московская труппа классического танца. Ее основу составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и других балетных школ России.

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В Осе Пермского края на сцене местного дворца культуры выступит московский театр «Классический Русский балет». Артисты 4 февраля представят балет «Лебединое озеро». «Труппа балета дает классическую подачу, станцованный коллектив показывает то, что захочет увидеть любой зритель. Отточенные движения, мягкие и плавные адажио, великолепная синхронность и красота исполнения», — сообщается на сайте театра. «Классический Русский балет» — московская труппа классического танца. Ее основу составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и других балетных школ России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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