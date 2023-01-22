Московский театр выступит в пермской глубинке с «Лебединым озером»

Балет от московских танцовщиков в Осе увидят впервые
В Осе Пермского края на сцене местного дворца культуры выступит московский театр «Классический Русский балет». Артисты 4 февраля представят балет «Лебединое озеро».
«Труппа балета дает классическую подачу, станцованный коллектив показывает то, что захочет увидеть любой зритель. Отточенные движения, мягкие и плавные адажио, великолепная синхронность и красота исполнения», — сообщается на сайте театра.
«Классический Русский балет» — московская труппа классического танца. Ее основу составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и других балетных школ России.
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