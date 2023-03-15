На главном танковом заводе раскрыли подробности пожара в цехе

Пожар на «Уралвагонзаводе» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошел в метизном цехе №2. Причина — короткое замыкание в приборе, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.
«В метизном цехе №2 случилось короткое замыкание в бытовом электроприборе, вследствие чего произошло возгорание. Благодаря отлаженной работе специалистов службы противопожарной безопасности и оперативным действиям МЧС его удалось ликвидировать в кратчайшие сроки», — рассказали на УВЗ.
Пострадавших в результате пожара нет. Сотрудники продолжают работать в штатном режиме.
Пожар на «Уралвагонзаводе» произошел утром 16 марта. В тушении были задействованы 19 спасателей.
«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.
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