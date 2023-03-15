15 марта 2023

На главном танковом заводе раскрыли подробности пожара в цехе

Причиной пожара на «Уралвагонзаводе» стало короткое замыкание
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, голуби, нижний тагил, увз, уралвагонзавод
Из-за короткого замыкания в одном из электроприборов в метизном цехе «Уралвагонзавода» началось возгорание Фото:

Пожар на «Уралвагонзаводе» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошел в метизном цехе №2. Причина — короткое замыкание в приборе, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

«В метизном цехе №2 случилось короткое замыкание в бытовом электроприборе, вследствие чего произошло возгорание. Благодаря отлаженной работе специалистов службы противопожарной безопасности и оперативным действиям МЧС его удалось ликвидировать в кратчайшие сроки», — рассказали на УВЗ.

Пострадавших в результате пожара нет. Сотрудники продолжают работать в штатном режиме.

Пожар на «Уралвагонзаводе» произошел утром 16 марта. В тушении были задействованы 19 спасателей.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.

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Пожар на «Уралвагонзаводе» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошел в метизном цехе №2. Причина — короткое замыкание в приборе, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия. «В метизном цехе №2 случилось короткое замыкание в бытовом электроприборе, вследствие чего произошло возгорание. Благодаря отлаженной работе специалистов службы противопожарной безопасности и оперативным действиям МЧС его удалось ликвидировать в кратчайшие сроки», — рассказали на УВЗ. Пострадавших в результате пожара нет. Сотрудники продолжают работать в штатном режиме. Пожар на «Уралвагонзаводе» произошел утром 16 марта. В тушении были задействованы 19 спасателей. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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