На главном танковом заводе РФ произошел пожар

В одном из цехов «Уралвагонзавода» (считается главным танковым заводом России, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле утром 16 марта произошел пожар. Информацию об этом URA.RU подтвердили на предприятии, подробности также сообщает ГУ МЧС по Свердловской области н официальном сайте.
«В 09:27 поступило сообщение о пожаре в Нижнем Тагиле, по адресу Восточное шоссе. На площади 10 квадратных метров повреждена внутренняя отделка бытового помещения. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 19 человек личного состава», — рассказали спасатели.
Огонь удалось локализовать спустя четыре минуты, спустя еще три минуты пожарные ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций закончили к 10:00 часам. В пресс-службе «Уралвагонзавода» пообещали предоставить информацию об инциденте позднее.
«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.
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