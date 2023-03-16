Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста без участия парламента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Парижа. Франция , эйфелева башня, париж
Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста Фото:

Во Франции примут закон о повышении пенсионного возраста без проведения голосования во французском парламенте. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Она будет принята», — передает слова премьер-министра Франции Элизабет Борн телеканал. Отмечается, что парламентарии освистывали Борн при объявлении о принятии закона.

Также ранее парижане вышли на митинг за выход Франции из НАТО. Участники митинга, среди прочего, призывали прекратить оказывать поддержку украинской власти.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Во Франции примут закон о повышении пенсионного возраста без проведения голосования во французском парламенте. Об этом сообщает французский телеканал BFM. «Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Она будет принята», — передает слова премьер-министра Франции Элизабет Борн телеканал. Отмечается, что парламентарии освистывали Борн при объявлении о принятии закона. Также ранее парижане вышли на митинг за выход Франции из НАТО. Участники митинга, среди прочего, призывали прекратить оказывать поддержку украинской власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...