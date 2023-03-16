Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста без участия парламента

Во Франции примут закон о повышении пенсионного возраста без проведения голосования во французском парламенте. Об этом сообщает французский телеканал BFM.
«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Она будет принята», — передает слова премьер-министра Франции Элизабет Борн
Также ранее парижане вышли на митинг за выход Франции из НАТО. Участники митинга, среди прочего, призывали прекратить оказывать поддержку украинской власти.
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