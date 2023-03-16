Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста без участия парламента 16 марта 2023 в 19:42 Размер текста - 17 + Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста Фото: Анна Майорова © URA.RU Во Франции примут закон о повышении пенсионного возраста без проведения голосования во французском парламенте. Об этом сообщает французский телеканал BFM. «Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Она будет принята», — передает слова премьер-министра Франции Элизабет Борн телеканал . Отмечается, что парламентарии освистывали Борн при объявлении о принятии закона. Также ранее парижане вышли на митинг за выход Франции из НАТО. Участники митинга, среди прочего, призывали прекратить оказывать поддержку украинской власти. Во Франции примут закон о повышении пенсионного возраста без проведения голосования во французском парламенте. Об этом сообщает французский телеканал BFM. «Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Она будет принята», — передает слова премьер-министра Франции Элизабет Борн телеканал. Отмечается, что парламентарии освистывали Борн при объявлении о принятии закона. Также ранее парижане вышли на митинг за выход Франции из НАТО. Участники митинга, среди прочего, призывали прекратить оказывать поддержку украинской власти. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям