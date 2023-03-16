В Перми предложили 32 млн рублей за создание детских телепрограмм

17 марта 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

Ролики о безопасности дорожного движения будут транслировать на региональных каналах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Порядка 32 млн рублей готовы потратить прикамские полицейские на трансляцию детских телепрограмм по безопасности дорожного движения. Видеоматериалы будут показывать на региональных телеканалах. Договор с исполнителями будет заключен до 2025 года включительно, указано на сайте сервиса СБИС. «Электронный аукцион. Оказание услуг по производству и размещению (трансляции) детских телепрограмм по безопасности дорожного движения на региональных телеканалах. Начальная цена контракта: 32 313 056,25 копеек», — указано в описании к закупке. Заказчиком выступает ГУ МВД России по Пермскому краю. В техзадании сказано, что в 2023 году должно быть произведено и показано 90 материалов агитационной направленности общей продолжительностью 112 500 секунд. На следующий год запланировано уже 102 трансляции. А в 2025 году на региональных каналах должно выйти 135 тематических роликов и программ. Ранее главный детский травматолог-ортопед Минздрава Прикамья Николай Белокрылов рассказывал, как избежать травм во время прогулок. Он советовала детям не отвлекаться на гаджеты во время перехода проезжей части.

Порядка 32 млн рублей готовы потратить прикамские полицейские на трансляцию детских телепрограмм по безопасности дорожного движения. Видеоматериалы будут показывать на региональных телеканалах. Договор с исполнителями будет заключен до 2025 года включительно, указано на сайте сервиса СБИС. «Электронный аукцион. Оказание услуг по производству и размещению (трансляции) детских телепрограмм по безопасности дорожного движения на региональных телеканалах. Начальная цена контракта: 32 313 056,25 копеек», — указано в описании к закупке. Заказчиком выступает ГУ МВД России по Пермскому краю. В техзадании сказано, что в 2023 году должно быть произведено и показано 90 материалов агитационной направленности общей продолжительностью 112 500 секунд. На следующий год запланировано уже 102 трансляции. А в 2025 году на региональных каналах должно выйти 135 тематических роликов и программ. Ранее главный детский травматолог-ортопед Минздрава Прикамья Николай Белокрылов рассказывал, как избежать травм во время прогулок. Он советовала детям не отвлекаться на гаджеты во время перехода проезжей части.