16 марта 2023

В Перми предложили 32 млн рублей за создание детских телепрограмм

© Служба новостей «URA.RU»
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Трехсторонняя комиссия по труду Курган, пдд, дети, безопастность на дороге
Ролики о безопасности дорожного движения будут транслировать на региональных каналах Фото:

Порядка 32 млн рублей готовы потратить прикамские полицейские на трансляцию детских телепрограмм по безопасности дорожного движения. Видеоматериалы будут показывать на региональных телеканалах. Договор с исполнителями будет заключен до 2025 года включительно, указано на сайте сервиса СБИС.

«Электронный аукцион. Оказание услуг по производству и размещению (трансляции) детских телепрограмм по безопасности дорожного движения на региональных телеканалах. Начальная цена контракта: 32 313 056,25 копеек», — указано в описании к закупке. Заказчиком выступает ГУ МВД России по Пермскому краю.

В техзадании сказано, что в 2023 году должно быть произведено и показано 90 материалов агитационной направленности общей продолжительностью 112 500 секунд. На следующий год запланировано уже 102 трансляции. А в 2025 году на региональных каналах должно выйти 135 тематических роликов и программ.

Ранее главный детский травматолог-ортопед Минздрава Прикамья Николай Белокрылов рассказывал, как избежать травм во время прогулок. Он советовала детям не отвлекаться на гаджеты во время перехода проезжей части.

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Порядка 32 млн рублей готовы потратить прикамские полицейские на трансляцию детских телепрограмм по безопасности дорожного движения. Видеоматериалы будут показывать на региональных телеканалах. Договор с исполнителями будет заключен до 2025 года включительно, указано на сайте сервиса СБИС. «Электронный аукцион. Оказание услуг по производству и размещению (трансляции) детских телепрограмм по безопасности дорожного движения на региональных телеканалах. Начальная цена контракта: 32 313 056,25 копеек», — указано в описании к закупке. Заказчиком выступает ГУ МВД России по Пермскому краю. В техзадании сказано, что в 2023 году должно быть произведено и показано 90 материалов агитационной направленности общей продолжительностью 112 500 секунд. На следующий год запланировано уже 102 трансляции. А в 2025 году на региональных каналах должно выйти 135 тематических роликов и программ. Ранее главный детский травматолог-ортопед Минздрава Прикамья Николай Белокрылов рассказывал, как избежать травм во время прогулок. Он советовала детям не отвлекаться на гаджеты во время перехода проезжей части.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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