В Перми следователь потеряла вещдоки на миллионы рублей

Суд обязал следователя возместить 66 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми суд признал следователя полиции виновной в потере денег и ценностей, которые были изъяты у подозреваемых по уголовному делу. Имущество на три миллиона рублей забрали в ходе расследования дела о мошенничестве и вымогательстве против ряда бизнесменов. Позже выяснилось, что они не виновны, но ни деньги, ни ценности не вернули, рассказали в Кировском районном суде.

«По результатам служебной проверки установлено, что при переезде следственного отдела в другое здание, изъятые ценности утеряны. Желая взыскать причиненный ущерб, предприниматель обратился в суд, за счет казны Российской Федерации была взыскана стоимость утерянного имущества», — говорится в сообщении суда.

Позже МВД подало в суд на следователя, чтобы взыскать с нее свои расходы. В итоге женщину обязали вернуть 66 тысяч рублей. При определении суммы суд исходил из среднего заработка следователя за год.