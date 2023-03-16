16 марта 2023

В Перми следователь потеряла вещдоки на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд обязал следователя возместить 66 тысяч рублей Фото:

В Перми суд признал следователя полиции виновной в потере денег и ценностей, которые были изъяты у подозреваемых по уголовному делу. Имущество на три миллиона рублей забрали в ходе расследования дела о мошенничестве и вымогательстве против ряда бизнесменов. Позже выяснилось, что они не виновны, но ни деньги, ни ценности не вернули, рассказали в Кировском районном суде.

«По результатам служебной проверки установлено, что при переезде следственного отдела в другое здание, изъятые ценности утеряны. Желая взыскать причиненный ущерб, предприниматель обратился в суд, за счет казны Российской Федерации была взыскана стоимость утерянного имущества», — говорится в сообщении суда.

Позже МВД подало в суд на следователя, чтобы взыскать с нее свои расходы. В итоге женщину обязали вернуть 66 тысяч рублей. При определении суммы суд исходил из среднего заработка следователя за год.

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В Перми суд признал следователя полиции виновной в потере денег и ценностей, которые были изъяты у подозреваемых по уголовному делу. Имущество на три миллиона рублей забрали в ходе расследования дела о мошенничестве и вымогательстве против ряда бизнесменов. Позже выяснилось, что они не виновны, но ни деньги, ни ценности не вернули, рассказали в Кировском районном суде. «По результатам служебной проверки установлено, что при переезде следственного отдела в другое здание, изъятые ценности утеряны. Желая взыскать причиненный ущерб, предприниматель обратился в суд, за счет казны Российской Федерации была взыскана стоимость утерянного имущества», — говорится в сообщении суда. Позже МВД подало в суд на следователя, чтобы взыскать с нее свои расходы. В итоге женщину обязали вернуть 66 тысяч рублей. При определении суммы суд исходил из среднего заработка следователя за год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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