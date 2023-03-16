16 марта 2023

В Пермском крае власти ищут желающих бесплатно получить землю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественный слушания по вопросам межевания земли в центре Екатеринбурга
Медработники и врачи могут обратиться в мэрию Пермского района для бесплатного получения земли Фото:

В Пермском районе Пермского края медработники и учителя могут бесплатно получить земельный участок. О такой возможности на своем официальном сайте напомнила администрация района.

«Информируем о бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан. С 1 января 2023 вступил в силу закон „О бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории Пермского края“», — говорится на сайте.

Медработники и учителя могут получить участки в населенных пунктах с численностью населения менее 10 тысяч человек. Среди обязательных условий получения земли — стаж работы не менее полугода в организации, которая находится в населенном пункте, где предоставляют землю. Также необходима прописка в Пермском крае и отсутствие собственной земли.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал главам муниципалитетов указание сформировать земельные участки и проинформировать об их наличии указанные категории граждан. Также чиновники должны оказать содействие работникам образования и медработникам в получении земли.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Пермском районе Пермского края медработники и учителя могут бесплатно получить земельный участок. О такой возможности на своем официальном сайте напомнила администрация района. «Информируем о бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан. С 1 января 2023 вступил в силу закон „О бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории Пермского края“», — говорится на сайте. Медработники и учителя могут получить участки в населенных пунктах с численностью населения менее 10 тысяч человек. Среди обязательных условий получения земли — стаж работы не менее полугода в организации, которая находится в населенном пункте, где предоставляют землю. Также необходима прописка в Пермском крае и отсутствие собственной земли. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал главам муниципалитетов указание сформировать земельные участки и проинформировать об их наличии указанные категории граждан. Также чиновники должны оказать содействие работникам образования и медработникам в получении земли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...