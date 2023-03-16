В Пермском крае власти ищут желающих бесплатно получить землю

В Пермском районе Пермского края медработники и учителя могут бесплатно получить земельный участок. О такой возможности на своем официальном сайте напомнила администрация района.
«Информируем о бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан. С 1 января 2023 вступил в силу закон „О бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории Пермского края“», — говорится на сайте.
Медработники и учителя могут получить участки в населенных пунктах с численностью населения менее 10 тысяч человек. Среди обязательных условий получения земли — стаж работы не менее полугода в организации, которая находится в населенном пункте, где предоставляют землю. Также необходима прописка в Пермском крае и отсутствие собственной земли.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал главам муниципалитетов указание сформировать земельные участки и проинформировать об их наличии указанные категории граждан. Также чиновники должны оказать содействие работникам образования и медработникам в получении земли.
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