Губернатор Пермского края поручил мэрам найти землю для медиков

01 февраля 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин заявил, что мэры должны помочь медикам получить землю под индивидуальное жилищное строительство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главы муниципалитетов в Пермском крае в течение 2023 года должны сформировать земельные участки для предоставления их медицинским работникам. Соответствующее поручение мэрам во время заседания краевого правительства дал губернатор Дмитрий Махонин. Трансляция заседания велась в паблике «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Хочу еще раз подробно обозначить: недостаточно принять нормативный документ о том, что земельные участки бесплатно предоставляются медикам. Очень важно, чтобы они по факту были предоставлены, поэтому я прошу и по линии министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края [провести эту работу]. Особенно к главам муниципальных округов обращаюсь: сформировать земельные участки, проинформировать медиков об их наличии и оказать содействие в подборе и получении земельных участков», — заявил Махонин. Губернатор Прикамья также поручил главе минимущества Ларисе Ведерниковой доложить ему о выполнении данного поручения, добавив, что будут сделаны «соответствующие оргвыводы». В июле 2022 года Махонин выступил с законодательной инициативой о предоставлении бесплатной земли медработникам для жилищного строительства. Она была поддержана депутатами краевого парламента. Участки будут предоставляться в населенных пунктах с численностью населения менее 10 тысяч человек. Среди условий получения земли — обязательная прописка в Пермском крае. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главы муниципалитетов в Пермском крае в течение 2023 года должны сформировать земельные участки для предоставления их медицинским работникам. Соответствующее поручение мэрам во время заседания краевого правительства дал губернатор Дмитрий Махонин. Трансляция заседания велась в паблике «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Хочу еще раз подробно обозначить: недостаточно принять нормативный документ о том, что земельные участки бесплатно предоставляются медикам. Очень важно, чтобы они по факту были предоставлены, поэтому я прошу и по линии министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края [провести эту работу]. Особенно к главам муниципальных округов обращаюсь: сформировать земельные участки, проинформировать медиков об их наличии и оказать содействие в подборе и получении земельных участков», — заявил Махонин. Губернатор Прикамья также поручил главе минимущества Ларисе Ведерниковой доложить ему о выполнении данного поручения, добавив, что будут сделаны «соответствующие оргвыводы». В июле 2022 года Махонин выступил с законодательной инициативой о предоставлении бесплатной земли медработникам для жилищного строительства. Она была поддержана депутатами краевого парламента. Участки будут предоставляться в населенных пунктах с численностью населения менее 10 тысяч человек. Среди условий получения земли — обязательная прописка в Пермском крае.