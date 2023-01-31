Губернатор Пермского края поручил мэрам найти землю для медиков

Главы муниципалитетов в Пермском крае в течение 2023 года должны сформировать земельные участки для предоставления их медицинским работникам. Соответствующее поручение мэрам во время заседания краевого правительства дал губернатор Дмитрий Махонин. Трансляция заседания велась в паблике «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».
«Хочу еще раз подробно обозначить: недостаточно принять нормативный документ о том, что земельные участки бесплатно предоставляются медикам. Очень важно, чтобы они по факту были предоставлены, поэтому я прошу и по линии министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края [провести эту работу]. Особенно к главам муниципальных округов обращаюсь: сформировать земельные участки, проинформировать медиков об их наличии и оказать содействие в подборе и получении земельных участков», — заявил Махонин.
Губернатор Прикамья также поручил главе минимущества Ларисе Ведерниковой доложить ему о выполнении данного поручения, добавив, что будут сделаны «соответствующие оргвыводы».
В июле 2022 года Махонин выступил с законодательной инициативой о предоставлении бесплатной земли медработникам для жилищного строительства. Она была поддержана депутатами краевого парламента. Участки будут предоставляться в населенных пунктах с численностью населения менее 10 тысяч человек. Среди условий получения земли — обязательная прописка в Пермском крае.
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