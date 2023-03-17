17 марта 2023

В ХМАО простились с военнослужащим, погибшем в годовщину спецоперации. Фото

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
Валерий Урсакий из Когалыма погиб на Украине 24 февраля 2023 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Когалыме (ХМАО) 18 марта простились с военнослужащим Валерием Урсакием, погибшем на Украине. Он погиб 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции, сообщил мэр города Николай Пальчиков.

«Сегодня состоялось прощание с нашим земляком, участником специальной военной операции. Валерий Александрович Урсакий погиб 24 февраля при выполнении боевых задач», — написал Николай Пальчиков в своем telegram-канале.

Мэр Когалыма выразил соболезнования родным и близким героя и поблагодарил родителей за достойное воспитание героя и патриота. За заслуги в спецоперации Валерий Урсакий представлен к государственной награде.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из задач СВО является защита мирного населения востока Украины от геноцида.

Валерий Урсакий из Когалыма погиб на Украине 24 февраля
Фото:

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В Когалыме (ХМАО) 18 марта простились с военнослужащим Валерием Урсакием, погибшем на Украине. Он погиб 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции, сообщил мэр города Николай Пальчиков. «Сегодня состоялось прощание с нашим земляком, участником специальной военной операции. Валерий Александрович Урсакий погиб 24 февраля при выполнении боевых задач», — написал Николай Пальчиков в своем telegram-канале. Мэр Когалыма выразил соболезнования родным и близким героя и поблагодарил родителей за достойное воспитание героя и патриота. За заслуги в спецоперации Валерий Урсакий представлен к государственной награде. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из задач СВО является защита мирного населения востока Украины от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
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