Кириенко приехал в Донбасс контролировать выполнение поручений Путина

Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом в Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Меры по ускорению восстановления объектов культуры и спорта на территориях ЛНР и ДНР, а также стратегические подходы к развитию данных сфер были разработаны в ходе совещания, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Совещание прошло в ходе его рабочей поездки в Донбасс. Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры по повышению качества жизни в этих регионах.

Культура и спорт — важнейшие составляющие высокого уровня и качества жизни, их развитие в ДНР и ЛНР — это поручения президента России Владимира Путина по комплексному повышению качества жизни в вернувшихся регионах. Объектами культуры и спорта должны быть охвачены жители даже самых небольших населенных пунктов. Меры принимаются в рамках выполнения поручения президента России об утверждении к 1 апреля программы развития новых субъектов РФ.

Сергей Кириенко проверил ход реконструкции Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра, которая проводится по поручению президента России. В рамках реконструкции местные специалисты пройдут повышение квалификации специалистов в лучших травматологических и ортопедических центрах России.

Также была проинспектирована работа по снижению цен в республиках. В крупных магазинах зафиксировано общее снижение на 3-7%, по отдельным позициям — до 20%. Благодаря усилиям федеральных и региональных властей в крупных магазинах появились продукты по сниженной — «социальной цене».

В ходе поездки Кириенко проверил центр выдачи паспортов в ДНР. Ежедневно там выдается до 7,5 тыс. российских паспортов. В рамках гуманитарной помощи участникам СВО батальону «Спарта» был передан необходимый груз.

Запланировано восстановление мемориалов на территории республик. Так, совместно с РВИО из резервного фонда президента России будут восстановлены шахты №4/4-бис в Донецке , а также пройдет реконструкция мемориала — второго по массовости места захоронения жертв фашизма времен Великой Отечественной войны после Бабьего Яра. Запланированная реконструкция мемориала будет приурочена к 80-й годовщине освобождения Донбасса. Также восстановят Аллею Героев кладбища «Донецкое море» , где похоронены защитники Донбасса; мемориал «Не забудем, не простим» под Луганском, известный как «Незаживающая рана Донбасса», где захоронены герои, защищавшие Луганщину; мемориал освободителям Луганска «Острая могила», который связал память героев 1918, 1944 и 2014 годов.

Также было проведено совещание с представителями логистических и транспортных компаний и перевозчиков по наиболее острым вопросам организации грузоперевозок в вернувшихся регионах России. В ходе совещания были выработаны важные векторы стратегического инфраструктурного развития территорий.