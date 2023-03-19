Вучич раскрыл, чем опасно для мира решение МУС

Александр Вучич: решение МУС об «аресте» Путина закрывает путь для диалога с Россией

19 марта 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Александр Вучич осудил решение МУС Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина обрывает возможность для ведения переговоров с Москвой. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич. «Супер, сейчас вы его обвинили в самых тяжелых военных преступлениях. А с кем вы будете вести переговоры? Или, может быть, не будете разговаривать, заключать мир? Вы ждете поражения, а сколько надо ждать, сколько лет?» — выразил недоумение Александр Вучич в обращении. Его цитирует сербская газета « Политика ». Он отметил, что Запад не сможет победить Россию в военном отношении, и переговоры — это единственное, на что можно рассчитывать. По его словам, решение МУС не было разумным и будет иметь политические последствия. «Оно свидетельствует о неготовности говорить о мире и перемирии, о сохранении человеческих жизней», — сообщил глава Сербии. МУС объявил о выдаче ордера на арест Владимира Путина 17 марта. МУС не признают в России, США и некоторых других странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это решение неприемлемым, передает Nation News. Адвокат Дмитрий Аграновский назвал ордер «выстрелом себе в голову», сообщает РАПСИ.

Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина обрывает возможность для ведения переговоров с Москвой. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич. «Супер, сейчас вы его обвинили в самых тяжелых военных преступлениях. А с кем вы будете вести переговоры? Или, может быть, не будете разговаривать, заключать мир? Вы ждете поражения, а сколько надо ждать, сколько лет?» — выразил недоумение Александр Вучич в обращении. Его цитирует сербская газета «Политика». Он отметил, что Запад не сможет победить Россию в военном отношении, и переговоры — это единственное, на что можно рассчитывать. По его словам, решение МУС не было разумным и будет иметь политические последствия. «Оно свидетельствует о неготовности говорить о мире и перемирии, о сохранении человеческих жизней», — сообщил глава Сербии. МУС объявил о выдаче ордера на арест Владимира Путина 17 марта. МУС не признают в России, США и некоторых других странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это решение неприемлемым, передает Nation News. Адвокат Дмитрий Аграновский назвал ордер «выстрелом себе в голову», сообщает РАПСИ.