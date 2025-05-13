В России придумали новые правила для прохода в ночные клубы

В России рассматривают возможность внедрения системы прохода в ночные клубы с помощью биометрии, но только при добровольном согласии заведений. Об этом рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС).
«Готовы рассмотреть возможность внедрения соответствующего сервиса в качестве добровольной меры при наличии интереса со стороны отрасли», — передает слова ЦБТ РИА Новости. Они также сообщили, что пока не получали запросов от отрасли на разработку такого сервиса. ЦБН поясняет, что биометрическая идентификация подходит для любых мест, где требуется надежный контроль доступа.
Ранее правительство РФ планирует разрешить продажу энергетиков через маркетплейсы и вендинговые аппараты с идентификацией покупателей через Единую биометрическую систему. Минздрав поддерживает инициативу, а также рассматривает возможность распространить этот подход на алкоголь и табачные изделия.
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