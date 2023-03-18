Пассажирский автобус врезался в фуру на трассе в Сосновском районе Челябинской области. В результате аварии пострадали два пассажира автобуса, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«Около 17:00 на 1852-м километре автодороги Москва-Челябинск водитель 1958 года рождения за рулем Ford Transit (маршрут №15) столкнулся с двигавшимся впереди попутно автомобилем Scania под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате ДТП два пассажира автобуса получили травмы», — сообщили в Госавтоинспекции.
В автобусе в момент аварии находилось 15 пассажиров. На месте работает два экипажа ДПС.
Ранее пять автомобилей столкнулись на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. В результате аварии пострадал один человек.
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