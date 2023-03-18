18 марта 2023
17 марта 2023

Пассажирский автобус врезался в фуру на челябинской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Челябинск, минздрав, медицина, врач, медик, скорая помошь
В результате аварии пострадали два пассажира автобуса Фото:

Пассажирский автобус врезался в фуру на трассе в Сосновском районе Челябинской области. В результате аварии пострадали два пассажира автобуса, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Около 17:00 на 1852-м километре автодороги Москва-Челябинск водитель 1958 года рождения за рулем Ford Transit (маршрут №15) столкнулся с двигавшимся впереди попутно автомобилем Scania под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате ДТП два пассажира автобуса получили травмы», — сообщили в Госавтоинспекции.

В автобусе в момент аварии находилось 15 пассажиров. На месте работает два экипажа ДПС.

Ранее пять автомобилей столкнулись на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. В результате аварии пострадал один человек.

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Пассажирский автобус врезался в фуру на трассе в Сосновском районе Челябинской области. В результате аварии пострадали два пассажира автобуса, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Около 17:00 на 1852-м километре автодороги Москва-Челябинск водитель 1958 года рождения за рулем Ford Transit (маршрут №15) столкнулся с двигавшимся впереди попутно автомобилем Scania под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате ДТП два пассажира автобуса получили травмы», — сообщили в Госавтоинспекции. В автобусе в момент аварии находилось 15 пассажиров. На месте работает два экипажа ДПС. Ранее пять автомобилей столкнулись на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. В результате аварии пострадал один человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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