В результате аварии пострадали два пассажира автобуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пассажирский автобус врезался в фуру на трассе в Сосновском районе Челябинской области. В результате аварии пострадали два пассажира автобуса, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Около 17:00 на 1852-м километре автодороги Москва-Челябинск водитель 1958 года рождения за рулем Ford Transit (маршрут №15) столкнулся с двигавшимся впереди попутно автомобилем Scania под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате ДТП два пассажира автобуса получили травмы», — сообщили в Госавтоинспекции.

В автобусе в момент аварии находилось 15 пассажиров. На месте работает два экипажа ДПС.

УГИБДД по Челябинской области

Ранее пять автомобилей столкнулись на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. В результате аварии пострадал один человек.