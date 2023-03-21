Путин заявил, что Россия и Китай показали правильный пример всему миру

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил об образцовых отношениях с Китаем Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Россия и Китай подали правильный пример другим странам по взаимодействию государств, отвечающих за мировую безопасность. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Как уже не раз говорил, российско-китайские отношения находятся на наивысшем уровне и без преувеличения являются образцовыми. Это пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, постоянные члены ООН, обеспечивающие постоянную стабильность и безопасность на планете», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Путин и Си на протяжении двух дней проводили переговоры в Кремле. Они обсудили международную обстановку, конфликт на Украине и мирный план Китая. Си выразил уверенность, что ситуацию можно урегулировать только с помощью переговоров. Также предметом разговора стали двусторонние отношения, передает «Национальная служба новостей». Лидеры стран заключили договоры о сотрудничестве на семь лет, сообщает РАПСИ.

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Россия и Китай подали правильный пример другим странам по взаимодействию государств, отвечающих за мировую безопасность. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. «Как уже не раз говорил, российско-китайские отношения находятся на наивысшем уровне и без преувеличения являются образцовыми. Это пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, постоянные члены ООН, обеспечивающие постоянную стабильность и безопасность на планете», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Путин и Си на протяжении двух дней проводили переговоры в Кремле. Они обсудили международную обстановку, конфликт на Украине и мирный план Китая. Си выразил уверенность, что ситуацию можно урегулировать только с помощью переговоров. Также предметом разговора стали двусторонние отношения, передает «Национальная служба новостей». Лидеры стран заключили договоры о сотрудничестве на семь лет, сообщает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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