CNN: жители Китая нашли три главных качества Путина

21 марта 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Жители Китая назвали Владимира Путина решительным, быстрым и жестким Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Жители Китая положительно оценили переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина и назвали российского лидера решительным, быстрым и жестким. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CNN после опроса китайцев о встрече лидеров двух стран. «Визит лидера КНР в РФ — это „хорошо“, поскольку он способствует дальнейшему улучшению отношений между странами», — передает слова одного из собеседников канал CNN. Журналисты сообщили, что одна из опрошенных жительниц Китая, говоря о ситуации вокруг Украины, выразила надежду на победу России. Другая собеседница канала заявила, что США неправы в том, что снабжают Киев оружием, при этом она верит в видение мира Си Цзиньпина. Говоря о Путине, женщина описала его как решительного, быстрого и жесткого, сообщил телеканал. Путин и Си на протяжении двух дней проводили переговоры в Кремле. Они обсудили международную обстановку, конфликт на Украине и мирный план Китая. Си выразил уверенность, что ситуацию можно урегулировать только с помощью переговоров. Он заявил о недопущении односторонних санкций. Также Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Также в ходе встречи Путина и Си Цзиньпина, стороны подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Документы направлены на экономическое сотрудничество, а также на углубление партнерства двух держав. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Китая положительно оценили переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина и назвали российского лидера решительным, быстрым и жестким. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CNN после опроса китайцев о встрече лидеров двух стран. «Визит лидера КНР в РФ — это „хорошо“, поскольку он способствует дальнейшему улучшению отношений между странами», — передает слова одного из собеседников канал CNN. Журналисты сообщили, что одна из опрошенных жительниц Китая, говоря о ситуации вокруг Украины, выразила надежду на победу России. Другая собеседница канала заявила, что США неправы в том, что снабжают Киев оружием, при этом она верит в видение мира Си Цзиньпина. Говоря о Путине, женщина описала его как решительного, быстрого и жесткого, сообщил телеканал. Путин и Си на протяжении двух дней проводили переговоры в Кремле. Они обсудили международную обстановку, конфликт на Украине и мирный план Китая. Си выразил уверенность, что ситуацию можно урегулировать только с помощью переговоров. Он заявил о недопущении односторонних санкций. Также Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Также в ходе встречи Путина и Си Цзиньпина, стороны подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Документы направлены на экономическое сотрудничество, а также на углубление партнерства двух держав.