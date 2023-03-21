21 марта 2023

В аэропорту Челябинска задержали вылет самолета в Норильск

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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт, путешествие, пассажир, стойка регистрации, аэропорт игорь курчатов
Вылет рейса в Норильск дважды перенесли Фото:

В аэропорту Челябинска задержали вылет самолета в Норильск. Как сообщили в пресс-службе Уральского транспортного прокурора, задержка связана с неблагоприятными метеоусловиями в порту прибытия.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Норильска задерживается вылет рейса из Челябинска. Время вылета по расписанию 07 часов 05 минут 22 марта, планируемое время вылета 09 часов 30 минут», — отметили в транспортной прокуратуре в 8:51 часов.

Позже расчетное время вылета снова перенесли. На момент выхода материала ожидается, что самолет поднимется в небо в 10 часов 30 минут.

Задержали рейс № 1279 авиакомпании Red Wings. В прокуратуре уточнили, что на самолет зарегистрировались 64 пассажира. Транспортная прокуратура проконтролирует оказание пассажирам необходимых услуг.

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В аэропорту Челябинска задержали вылет самолета в Норильск. Как сообщили в пресс-службе Уральского транспортного прокурора, задержка связана с неблагоприятными метеоусловиями в порту прибытия. «В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Норильска задерживается вылет рейса из Челябинска. Время вылета по расписанию 07 часов 05 минут 22 марта, планируемое время вылета 09 часов 30 минут», — отметили в транспортной прокуратуре в 8:51 часов. Позже расчетное время вылета снова перенесли. На момент выхода материала ожидается, что самолет поднимется в небо в 10 часов 30 минут. Задержали рейс № 1279 авиакомпании Red Wings. В прокуратуре уточнили, что на самолет зарегистрировались 64 пассажира. Транспортная прокуратура проконтролирует оказание пассажирам необходимых услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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