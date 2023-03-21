Вылет рейса в Норильск дважды перенесли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска задержали вылет самолета в Норильск. Как сообщили в пресс-службе Уральского транспортного прокурора, задержка связана с неблагоприятными метеоусловиями в порту прибытия.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Норильска задерживается вылет рейса из Челябинска. Время вылета по расписанию 07 часов 05 минут 22 марта, планируемое время вылета 09 часов 30 минут», — отметили в транспортной прокуратуре в 8:51 часов.

Позже расчетное время вылета снова перенесли. На момент выхода материала ожидается, что самолет поднимется в небо в 10 часов 30 минут.

Задержали рейс № 1279 авиакомпании Red Wings. В прокуратуре уточнили, что на самолет зарегистрировались 64 пассажира. Транспортная прокуратура проконтролирует оказание пассажирам необходимых услуг.