22 марта 2023

Спасатели выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, непогода, снегопад
В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с Фото:

Синоптики Свердловской области объявили о неблагоприятных погодных явлениях. Об этом URA.RU сообщили в МЧС региона.

«По данным синоптиков, 24 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Специалисты свердловского МЧС России рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург придут дожди и мокрый снег. В субботу, 25 марта, возможны ливни, а в воскресенье, 26 марта, ожидается мокрый снег. При этом температура воздуха прогреется до плюсовых значений.

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Синоптики Свердловской области объявили о неблагоприятных погодных явлениях. Об этом URA.RU сообщили в МЧС региона. «По данным синоптиков, 24 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Специалисты свердловского МЧС России рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург придут дожди и мокрый снег. В субботу, 25 марта, возможны ливни, а в воскресенье, 26 марта, ожидается мокрый снег. При этом температура воздуха прогреется до плюсовых значений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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