Спасатели выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с
Синоптики Свердловской области объявили о неблагоприятных погодных явлениях. Об этом URA.RU сообщили в МЧС региона.
«По данным синоптиков, 24 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Специалисты свердловского МЧС России рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург придут дожди и мокрый снег. В субботу, 25 марта, возможны ливни, а в воскресенье, 26 марта, ожидается мокрый снег. При этом температура воздуха прогреется до плюсовых значений.
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