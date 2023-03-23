Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние постройки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На станции Смолино под Челябинском произошел пожар в частном доме. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние дома и постройки.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на пожаре на станции Смолино Сосновского муниципального района. На момент прибытия огнеборцев открытым пламенем горел частный дом, существовала высокая угроза распространения горения на соседний. Сотрудники МЧС отстояли соседнее строение, локализовали и ликвидировали открытое горение», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что в результате пожара пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

Пожар охватил частный дом Пресс-служба МЧС России по Челябинской области