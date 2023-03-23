В ХМАО иссякли запасы самого популярного кофе

В магазинах ХМАО закончились запасы кофе Starbucks

Остатки кофе Starbucks, которые оставались после ухода компании, закончились Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В магазинах ХМАО закончились остатки продукции бренда Starbucks. Это как обычный зерновой кофе, так и капсулы для автоматических кофемашин. Об этом URA.RU рассказал источник в сфере окружного ритейла.

«В обычных супермаркетах региона зерновой и капсульный кофе, да и в целом продукция от Starbucks стала пропадать еще несколько месяцев назад. Местами оставались какие-то единичные позиции и до недавнего времени были остатки запасов в сетевых магазинах бытовой техники, где они тоже продавались. Сейчас продукция осталась разве что на маркетплейсах, но цены очень высокие. Доходит до тысячи рублей за 200 граммовые пачки», — рассказывает источник знакомый с ситуацией.

В компании «Лента» агентству пояснили, что в ближайшее время не ожидают поставок кофе от этого бренда. URA.RU также направило запросы в «Магнит», X5 Group и «М.Видео» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили. При этом согласно информации в приложениях магазинов и сервисах доставки продукция действительно отсутствует. Непосредственно в магазинах ХМАО капсульный кофе Starbucks доступен лишь для доставки в магазинах «Эльдорадо».

Ранее URA.RU рассказывало, что рэпер Тимати выкупил все активы Starbucks в России. В начале года первая кофейня открылась под маркой Stars Coffee.

Бренд Starbucks приостановил деятельность в России на фоне санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.