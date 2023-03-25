Синоптики рассказали пермякам, когда сойдет снежный покров

Активное таяние снега, начавшееся 24 марта, вероятно, приведет к тому, что на юге Пермского края снежный покров полностью исчезнет через два дня. Об этом рассказали специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«В Пермском крае началось активное снеготаяние. Предположительно, оно продолжится до вторника (28 марта — прим. URA.RU) включительно. За это время в южной части региона местами возможен полный сход снежного покрова — едва ли не самый ранний в истории наблюдений», — указано в telegram-канале прикамских метеорологов.
В сообщении говорится, что такая ситуация способствует «снижению максимумов половодья», которые в регионе и так прогнозировались низкими. Совсем другая обстановка складывается на севере и в горной части края, где из-за обильных осадков последних двух недель зафиксировали «интенсивный прирост снегозапасов».
В Пермском крае ранее установилась теплая и дождливая погода, об этом URA.RU уже писало. Сообщалось, что столбик термометра достигнет отметки в +9 градусов.
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