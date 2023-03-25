В Пермский край идут туман и дожди

26 марта 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

В регионе пройдут дожди с мокрым снегом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае 27 марта ожидаются неблагоприятные погодные явления. В некоторых частях региона пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами образуется туман, сообщается на сайте пермского ЦГМС. «В понедельник 27 марта территория Пермского края попадет в теплый сектор циклона. Ночью и в первой половине дня на севере региона пройдут обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в центральной части выпадет дождь. Местами туман», — сообщается на сайте. В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили, что из-за погодных явлений возможны заторы и увеличение количества ДТП на дорогах. В ведомстве водителям порекомендовали быть предельно аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а в темное время суток не забывать включать противотуманные фары. Ранее URA.RU писало, что синоптики рассказали, когда в Пермском крае полностью исчезнет снежный покров. На юге региона из-за активного таяния снега, которое началось 24 марта, снежный покров может полностью исчезнуть через два дня.

В Пермском крае 27 марта ожидаются неблагоприятные погодные явления. В некоторых частях региона пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами образуется туман, сообщается на сайте пермского ЦГМС. «В понедельник 27 марта территория Пермского края попадет в теплый сектор циклона. Ночью и в первой половине дня на севере региона пройдут обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в центральной части выпадет дождь. Местами туман», — сообщается на сайте. В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили, что из-за погодных явлений возможны заторы и увеличение количества ДТП на дорогах. В ведомстве водителям порекомендовали быть предельно аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а в темное время суток не забывать включать противотуманные фары. Ранее URA.RU писало, что синоптики рассказали, когда в Пермском крае полностью исчезнет снежный покров. На юге региона из-за активного таяния снега, которое началось 24 марта, снежный покров может полностью исчезнуть через два дня.