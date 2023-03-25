25 марта 2023
24 марта 2023

В Пермский край идут туман и дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, лужа, лето, дождь
В регионе пройдут дожди с мокрым снегом Фото:

В Пермском крае 27 марта ожидаются неблагоприятные погодные явления. В некоторых частях региона пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами образуется туман, сообщается на сайте пермского ЦГМС.

«В понедельник 27 марта территория Пермского края попадет в теплый сектор циклона. Ночью и в первой половине дня на севере региона пройдут обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в центральной части выпадет дождь. Местами туман», — сообщается на сайте.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили, что из-за погодных явлений возможны заторы и увеличение количества ДТП на дорогах. В ведомстве водителям порекомендовали быть предельно аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а в темное время суток не забывать включать противотуманные фары.

Ранее URA.RU писало, что синоптики рассказали, когда в Пермском крае полностью исчезнет снежный покров. На юге региона из-за активного таяния снега, которое началось 24 марта, снежный покров может полностью исчезнуть через два дня.

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В Пермском крае 27 марта ожидаются неблагоприятные погодные явления. В некоторых частях региона пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами образуется туман, сообщается на сайте пермского ЦГМС. «В понедельник 27 марта территория Пермского края попадет в теплый сектор циклона. Ночью и в первой половине дня на севере региона пройдут обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в центральной части выпадет дождь. Местами туман», — сообщается на сайте. В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили, что из-за погодных явлений возможны заторы и увеличение количества ДТП на дорогах. В ведомстве водителям порекомендовали быть предельно аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а в темное время суток не забывать включать противотуманные фары. Ранее URA.RU писало, что синоптики рассказали, когда в Пермском крае полностью исчезнет снежный покров. На юге региона из-за активного таяния снега, которое началось 24 марта, снежный покров может полностью исчезнуть через два дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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