25 марта 2023
24 марта 2023

Мужчина с ножом совершил нападение на пермское кафе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам администратора кафе, у человека был нож Фото:

На кафе «Чоскыт Керку» в центре Перми совершил нападение мужчина с ножом. Об этом сообщает администратор кафе Наталия Хорошутина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера, 25 марта, на кафе было совершено нападение. Человек был с ножом», — пишет Хорошутина.

Женщина опубликовала кадры с камер видеонаблюдения и попросила присмотреться к фотографиям. Она заранее поблагодарила за помощь в поиске и опознании мужчины.

Ранее URA.RU писало, что житель Перми напал с ножом на двух девушек и скрылся с места преступления на велосипеде. Злоумышленника задержали. Суд приговорил его к лишению свободы на восемь лет и один месяц.

По словам администратора кафе, этот мужчина совершил нападение с ножом

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На кафе «Чоскыт Керку» в центре Перми совершил нападение мужчина с ножом. Об этом сообщает администратор кафе Наталия Хорошутина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вчера, 25 марта, на кафе было совершено нападение. Человек был с ножом», — пишет Хорошутина. Женщина опубликовала кадры с камер видеонаблюдения и попросила присмотреться к фотографиям. Она заранее поблагодарила за помощь в поиске и опознании мужчины. Ранее URA.RU писало, что житель Перми напал с ножом на двух девушек и скрылся с места преступления на велосипеде. Злоумышленника задержали. Суд приговорил его к лишению свободы на восемь лет и один месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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