По словам администратора кафе, у человека был нож
На кафе «Чоскыт Керку» в центре Перми совершил нападение мужчина с ножом. Об этом сообщает администратор кафе Наталия Хорошутина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Вчера, 25 марта, на кафе было совершено нападение. Человек был с ножом», — пишет Хорошутина.
Женщина опубликовала кадры с камер видеонаблюдения и попросила присмотреться к фотографиям. Она заранее поблагодарила за помощь в поиске и опознании мужчины.
Ранее URA.RU писало, что житель Перми напал с ножом на двух девушек и скрылся с места преступления на велосипеде. Злоумышленника задержали. Суд приговорил его к лишению свободы на восемь лет и один месяц.
По словам администратора кафе, этот мужчина совершил нападение с ножом
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