Мужчина с ножом совершил нападение на пермское кафе. Фото

26 марта 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

По словам администратора кафе, у человека был нож Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На кафе «Чоскыт Керку» в центре Перми совершил нападение мужчина с ножом. Об этом сообщает администратор кафе Наталия Хорошутина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вчера, 25 марта, на кафе было совершено нападение. Человек был с ножом», — пишет Хорошутина. Женщина опубликовала кадры с камер видеонаблюдения и попросила присмотреться к фотографиям. Она заранее поблагодарила за помощь в поиске и опознании мужчины. Ранее URA.RU писало, что житель Перми напал с ножом на двух девушек и скрылся с места преступления на велосипеде. Злоумышленника задержали. Суд приговорил его к лишению свободы на восемь лет и один месяц. По словам администратора кафе, этот мужчина совершил нападение с ножом Наталия Хорошутина

На кафе «Чоскыт Керку» в центре Перми совершил нападение мужчина с ножом. Об этом сообщает администратор кафе Наталия Хорошутина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вчера, 25 марта, на кафе было совершено нападение. Человек был с ножом», — пишет Хорошутина. Женщина опубликовала кадры с камер видеонаблюдения и попросила присмотреться к фотографиям. Она заранее поблагодарила за помощь в поиске и опознании мужчины. Ранее URA.RU писало, что житель Перми напал с ножом на двух девушек и скрылся с места преступления на велосипеде. Злоумышленника задержали. Суд приговорил его к лишению свободы на восемь лет и один месяц.