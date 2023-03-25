Пермяков предупредили о существенном похолодании на неделе

Похолодание обусловлено влиянием северо-западного антициклона Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Начало трудовой недели в Пермском крае будет теплым и сырым, а затем последует существенное похолодание. Об этом рассказали пермские метеорологи.

«Во вторник, 28 марта, начнется похолодание. Оно будет существенным, но в целом ситуация пойдет далеко не по самому холодному сценарию. На данный момент неясна продолжительность установления антициклона, высокая динамичность атмосферы сохраняется», — указано на сайте проекта «Метеоролог и я».

Во вторник днем воздух прогреется до +12 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. К среде в регионе установится малооблачная погода, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью: от -3 до -8 градусов, днем: от +4 до +9. Ветер восточный 2-7 м/с. В четверг температура упадет еще на один градус. И уже к пятнице зафиксируется на отметках от минус 2 до минус 7 ночью, в низинах до минус 11, днем от +4 до +9 градусов.

По предварительным данным, погода в выходные существенно не изменится, за исключением осадков. Метеорологи подчеркивают, что окончательная картина станет известна ближе к концу трудовой недели.

Ранее синоптики рассказывали жителям региона, когда сойдет снежный покров. Сообщалось, что активное таяние снега, начавшееся в конце марта в Пермском крае продлится до 28 числа.