В челябинской больнице нашли труп врача

Медик покончил с собой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из корпусов Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины обнаружили труп работника. Как 27 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, медик покончил с собой.

«Тело мужчины нашли коллеги. Следов криминала на теле не было. По результатам судмедэкспертизы, мужчина покончил с собой. Сейчас выясняются причины, толкнувшие медика на самоубийство», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчине было 32 года. В центре онкологии он работал врачом-анестезиологом.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.