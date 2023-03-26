26 марта 2023

В челябинской больнице нашли труп врача

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, врач, больница
Медик покончил с собой (архивное фото) Фото:

В одном из корпусов Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины обнаружили труп работника. Как 27 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, медик покончил с собой.

«Тело мужчины нашли коллеги. Следов криминала на теле не было. По результатам судмедэкспертизы, мужчина покончил с собой. Сейчас выясняются причины, толкнувшие медика на самоубийство», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчине было 32 года. В центре онкологии он работал врачом-анестезиологом.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

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В одном из корпусов Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины обнаружили труп работника. Как 27 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, медик покончил с собой. «Тело мужчины нашли коллеги. Следов криминала на теле не было. По результатам судмедэкспертизы, мужчина покончил с собой. Сейчас выясняются причины, толкнувшие медика на самоубийство», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчине было 32 года. В центре онкологии он работал врачом-анестезиологом. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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