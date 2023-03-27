Адвокаты главы оборонного завода Гайсина обжаловали его арест

Защита Малика Гайсина обжаловала его арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Защита гендиректора завода «Исеть» Малика Гайсина, который находится под домашним арестом из-за обвинений в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, подала апелляцию на меру пресечения. Информация об этом появилась в telegram-канале Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об избрании меры пресечения Малику Гайсину. Органами предварительного расследования Гайсин обвиняется по ч.1 ст. 201 УК РФ. Судом первой инстанции ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении суда.

Апелляционную жалобу рассмотрят 29 марта. Малик Гайсин проходит обвиняемым по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» УК РФ. 16 марта его взяли под домашний арест. Также у бизнесмена изымают имущество.