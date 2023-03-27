В Челябинске возобновился процесс по уголовным делам в пенсионном фонде

Виктор Чернобровин вернулся из больницы на скамью подсудимых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

В Центральном райсуде Челябинска 27 марта возобновился процесс по делу о взятках в региональном пенсионном фонде. Как сообщил URA.RU один из участников заседания, управляющий отделением ПФР области Виктор Чернобровин, прервавший процесс своей болезнью, вылечился и находится на скамье подсудимых вместе с начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым.

«Чернобровина выписали из больницы. Теперь оснований для откладывания заседаний нет. Процесс возобновился», — рассказал участник процесса.

По данным URA.RU, на заседании 27 марта закончили исследовать письменные материалы уголовного дела и вещественные доказательства. На следующем заседании состоится допрос замуправляющего челябинского ОПФР Александра Орехова, который является фигурантом дела и уже отбывает срок в колонии.

Сотрудники ФСБ по региону, задержали Чернобровина, Орехова и Зайцева в июле 2021 года. Их обвинили в получении взяток от охранной организации за заключение контрактов по охране зданий фонда.

В октябре 2022 года Орехова признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы. Чернобровин и Зайцев находятся под домашним арестом. Вину они не признают.