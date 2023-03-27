Названа сумма дефицита бюджета ХМАО

Дефицит бюджета в ХМАО в 2022 году составил 14 миллиардов рублей
Ханты-Мансийский автономный округ завершил 2022 год с дефицитом бюджета. Как сообщили в Счетной палате РФ, сумма составляет 14 миллиардов рублей.
«ХМАО закончил [2022] год с дефицитом в 14 миллиардов рублей», — сообщается в опубликованных данных. Их приводит «
В 50 регионах РФ сложился дефицит казны на сумму 447,3 миллиарда. 35 регионов являются профицитными, в их число вошел Ямало-Ненецкий автономный округ.
Ранее сообщалось, что на 2023 год губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала предложенный окружной думой дефицитный бюджет. Его дефицит составил 42 миллиарда рублей.
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