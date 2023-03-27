27 марта 2023
26 марта 2023

Названа сумма дефицита бюджета ХМАО

Счетная палата РФ: ХМАО завершил 2022 год с дефицитом 14 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, документы, бюджет
Дефицит бюджета в ХМАО в 2022 году составил 14 миллиардов рублей Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ завершил 2022 год с дефицитом бюджета. Как сообщили в Счетной палате РФ, сумма составляет 14 миллиардов рублей.

«ХМАО закончил [2022] год с дефицитом в 14 миллиардов рублей», — сообщается в опубликованных данных. Их приводит «Коммерсант».

В 50 регионах РФ сложился дефицит казны на сумму 447,3 миллиарда. 35 регионов являются профицитными, в их число вошел Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее сообщалось, что на 2023 год губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала предложенный окружной думой дефицитный бюджет. Его дефицит составил 42 миллиарда рублей.

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Ханты-Мансийский автономный округ завершил 2022 год с дефицитом бюджета. Как сообщили в Счетной палате РФ, сумма составляет 14 миллиардов рублей. «ХМАО закончил [2022] год с дефицитом в 14 миллиардов рублей», — сообщается в опубликованных данных. Их приводит «Коммерсант». В 50 регионах РФ сложился дефицит казны на сумму 447,3 миллиарда. 35 регионов являются профицитными, в их число вошел Ямало-Ненецкий автономный округ. Ранее сообщалось, что на 2023 год губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала предложенный окружной думой дефицитный бюджет. Его дефицит составил 42 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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