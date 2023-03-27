27 марта 2023

Тюменская мэрия заразила почву нефтепродуктами и свинцом

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Вместе со снегом администрация вывозила на полигон отходы производства Фото:

Администрация Ялуторовского района Тюменской области заразила участки, предназначенные для складирования снега, нефтепродуктами и свинцом. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«По результатам проверки, Росприроднадзор установил факт размещения на них отходов производства и потребления. Это повлекло превышение в почве концентрации веществ, в том числе таких как: нефтепродукты и свинец», — говорится в сообщении.

Сообщается, что администрации Ялуторовского района в целях складирования снежных масс на территории муниципального образования предоставлены в пользование два земельных участка. В настоящее время вред, причиненный этим участкам, в добровольном порядке администрация не возместила. Теперь мэрии придется заплатить два штрафа на сумму более 5,2 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало о тюменской агрофирме, которой придется заплатить сотни миллионов за нарушение экологического законодательства. СПК «Емуртлинский» устроил на открытых землях скотомогильник.

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Администрация Ялуторовского района Тюменской области заразила участки, предназначенные для складирования снега, нефтепродуктами и свинцом. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «По результатам проверки, Росприроднадзор установил факт размещения на них отходов производства и потребления. Это повлекло превышение в почве концентрации веществ, в том числе таких как: нефтепродукты и свинец», — говорится в сообщении. Сообщается, что администрации Ялуторовского района в целях складирования снежных масс на территории муниципального образования предоставлены в пользование два земельных участка. В настоящее время вред, причиненный этим участкам, в добровольном порядке администрация не возместила. Теперь мэрии придется заплатить два штрафа на сумму более 5,2 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало о тюменской агрофирме, которой придется заплатить сотни миллионов за нарушение экологического законодательства. СПК «Емуртлинский» устроил на открытых землях скотомогильник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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