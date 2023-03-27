Тюменская мэрия заразила почву нефтепродуктами и свинцом

Вместе со снегом администрация вывозила на полигон отходы производства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Ялуторовского района Тюменской области заразила участки, предназначенные для складирования снега, нефтепродуктами и свинцом. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«По результатам проверки, Росприроднадзор установил факт размещения на них отходов производства и потребления. Это повлекло превышение в почве концентрации веществ, в том числе таких как: нефтепродукты и свинец», — говорится в сообщении.

Сообщается, что администрации Ялуторовского района в целях складирования снежных масс на территории муниципального образования предоставлены в пользование два земельных участка. В настоящее время вред, причиненный этим участкам, в добровольном порядке администрация не возместила. Теперь мэрии придется заплатить два штрафа на сумму более 5,2 млн рублей.

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