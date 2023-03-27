27 марта 2023

Мэр из ХМАО пытается уволить заместителя, который перенес два инсульта. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае пытаются отправить в отставку Геннадия Волошина Фото:

В Урае вице-мэра по строительству Геннадия Волошина, который перенес два инсульта, хотят отправить в отставку из-за постоянных больничных. Источник в местном политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что глава города Тимур Закирзянов неоднократно намекал Волошину на уход, но тот не отказался от должности.

«Волошин после инсультов постоянно на больничном, а когда приходит в администрацию, с трудом взбирается по лестнице в свой кабинет. Не увольняется, хотя Закирзянов неоднократно намекал на уход. Однако Волошин делает вид, что намеков не понимает, и не планирует покидать кресло, а курировать стройки приходится непрофильному заму», — сообщает инсайдер.

Собеседник агентства добавил, что на смену Волошина может рассматриваться кандидатура начальника управления капитального строительства Владимира Гробовца. Тот в разговоре с журналистом подтвердил, что Волошин проходит реабилитацию. «Пока никакой информации о моем назначении на эту должность не поступало, Волошин сейчас действительно на больничном», — уточнил Гробовец.

Корреспондент направил запрос в пресс-службу мэрии Урая. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что Волошин попал в больницу с инсультом. Инсайдер сообщил, что Волошину стало плохо на работе.

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В Урае вице-мэра по строительству Геннадия Волошина, который перенес два инсульта, хотят отправить в отставку из-за постоянных больничных. Источник в местном политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что глава города Тимур Закирзянов неоднократно намекал Волошину на уход, но тот не отказался от должности. «Волошин после инсультов постоянно на больничном, а когда приходит в администрацию, с трудом взбирается по лестнице в свой кабинет. Не увольняется, хотя Закирзянов неоднократно намекал на уход. Однако Волошин делает вид, что намеков не понимает, и не планирует покидать кресло, а курировать стройки приходится непрофильному заму», — сообщает инсайдер. Собеседник агентства добавил, что на смену Волошина может рассматриваться кандидатура начальника управления капитального строительства Владимира Гробовца. Тот в разговоре с журналистом подтвердил, что Волошин проходит реабилитацию. «Пока никакой информации о моем назначении на эту должность не поступало, Волошин сейчас действительно на больничном», — уточнил Гробовец. Корреспондент направил запрос в пресс-службу мэрии Урая. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что Волошин попал в больницу с инсультом. Инсайдер сообщил, что Волошину стало плохо на работе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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