Мэр из ХМАО пытается уволить заместителя, который перенес два инсульта. Инсайд

28 марта 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

В Урае пытаются отправить в отставку Геннадия Волошина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Урае вице-мэра по строительству Геннадия Волошина, который перенес два инсульта, хотят отправить в отставку из-за постоянных больничных. Источник в местном политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что глава города Тимур Закирзянов неоднократно намекал Волошину на уход, но тот не отказался от должности. «Волошин после инсультов постоянно на больничном, а когда приходит в администрацию, с трудом взбирается по лестнице в свой кабинет. Не увольняется, хотя Закирзянов неоднократно намекал на уход. Однако Волошин делает вид, что намеков не понимает, и не планирует покидать кресло, а курировать стройки приходится непрофильному заму», — сообщает инсайдер. Собеседник агентства добавил, что на смену Волошина может рассматриваться кандидатура начальника управления капитального строительства Владимира Гробовца. Тот в разговоре с журналистом подтвердил, что Волошин проходит реабилитацию. «Пока никакой информации о моем назначении на эту должность не поступало, Волошин сейчас действительно на больничном», — уточнил Гробовец. Корреспондент направил запрос в пресс-службу мэрии Урая. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что Волошин попал в больницу с инсультом. Инсайдер сообщил, что Волошину стало плохо на работе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Урае вице-мэра по строительству Геннадия Волошина, который перенес два инсульта, хотят отправить в отставку из-за постоянных больничных. Источник в местном политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что глава города Тимур Закирзянов неоднократно намекал Волошину на уход, но тот не отказался от должности. «Волошин после инсультов постоянно на больничном, а когда приходит в администрацию, с трудом взбирается по лестнице в свой кабинет. Не увольняется, хотя Закирзянов неоднократно намекал на уход. Однако Волошин делает вид, что намеков не понимает, и не планирует покидать кресло, а курировать стройки приходится непрофильному заму», — сообщает инсайдер. Собеседник агентства добавил, что на смену Волошина может рассматриваться кандидатура начальника управления капитального строительства Владимира Гробовца. Тот в разговоре с журналистом подтвердил, что Волошин проходит реабилитацию. «Пока никакой информации о моем назначении на эту должность не поступало, Волошин сейчас действительно на больничном», — уточнил Гробовец. Корреспондент направил запрос в пресс-службу мэрии Урая. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что Волошин попал в больницу с инсультом. Инсайдер сообщил, что Волошину стало плохо на работе.