Вице-мэра из ХМАО в тяжелом состоянии увезли в больницу

Заместитель мэра Урая Геннадий Волошин экстренно доставлен в больницу из-за инсульта. Об этом URA.RU рассказал глава города Тимур Закирзянов.
«Действительно, у человека случился инсульт, по причине которого он попал в больницу. Ждем и искренне надеемся на его выздоровление», — сказал Закирзянов.
Источник, близкий к мэрии города рассказал, что это уже второй инсульт, который перенес Волошин за год. Временно исполнять обязанности Волошина будет директор городского управления капитального строительства Руслан Латыпов.
Заместитель мэра Урая Геннадий Волошин экстренно доставлен в больницу из-за инсульта. Об этом URA.RU рассказал глава города Тимур Закирзянов. «Действительно, у человека случился инсульт, по причине которого он попал в больницу. Ждем и искренне надеемся на его выздоровление», — сказал Закирзянов. Источник, близкий к мэрии города рассказал, что это уже второй инсульт, который перенес Волошин за год. Временно исполнять обязанности Волошина будет директор городского управления капитального строительства Руслан Латыпов.