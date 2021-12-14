Вице-мэра из ХМАО в тяжелом состоянии увезли в больницу

Заместитель мэра Урая Геннадий Волошин перенес второй инсульт за год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель мэра Урая Геннадий Волошин экстренно доставлен в больницу из-за инсульта. Об этом URA.RU рассказал глава города Тимур Закирзянов.

«Действительно, у человека случился инсульт, по причине которого он попал в больницу. Ждем и искренне надеемся на его выздоровление», — сказал Закирзянов.

Источник, близкий к мэрии города рассказал, что это уже второй инсульт, который перенес Волошин за год. Временно исполнять обязанности Волошина будет директор городского управления капитального строительства Руслан Латыпов.