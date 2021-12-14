14 декабря 2021
13 декабря 2021

Вице-мэра из ХМАО в тяжелом состоянии увезли в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Заместитель мэра Урая Геннадий Волошин перенес второй инсульт за год Фото:

Заместитель мэра Урая Геннадий Волошин экстренно доставлен в больницу из-за инсульта. Об этом URA.RU рассказал глава города Тимур Закирзянов.

«Действительно, у человека случился инсульт, по причине которого он попал в больницу. Ждем и искренне надеемся на его выздоровление», — сказал Закирзянов.

Источник, близкий к мэрии города рассказал, что это уже второй инсульт, который перенес Волошин за год. Временно исполнять обязанности Волошина будет директор городского управления капитального строительства Руслан Латыпов.

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Заместитель мэра Урая Геннадий Волошин экстренно доставлен в больницу из-за инсульта. Об этом URA.RU рассказал глава города Тимур Закирзянов. «Действительно, у человека случился инсульт, по причине которого он попал в больницу. Ждем и искренне надеемся на его выздоровление», — сказал Закирзянов. Источник, близкий к мэрии города рассказал, что это уже второй инсульт, который перенес Волошин за год. Временно исполнять обязанности Волошина будет директор городского управления капитального строительства Руслан Латыпов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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