К бизнесмену из ХМАО нагрянул Россельхознадзор из-за массовой гибели коров

20 марта 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Бизнесмен нарушил 30 пунктов ветеринарного законодательства Фото: Анна Майорова © URA.RU Роспотребнадзор по Тюменской области при поддержке прокуратуры ХМАО нагрянул с проверкой к предпринимателю Нефтеюганского района из-за массовой гибели коров, которую бизнесмен скрывал от властей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «Выездная проверка в отношении ИП Уточкиной Р.С. проводилась в рамках государственного ветеринарного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой ХМАО. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки явилась массовая гибель крупного рогатого скота и сокрытие случаев падежа индивидуальным предпринимателем от органов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор», — сообщили в ведомстве. В результате проверки ревизоры выявили со стороны предпринимателя 30 нарушений ветеринарного законодательства. Возбуждено 4 административных дела, которые направлены в суд для дальнейшего разбирательства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предприниматели производили молоко по фальшивым декларациям. Бизнесмены из Нефтеюганска предъявили сертификаты исследования молока, проведенные в несуществующих лабораториях.

Роспотребнадзор по Тюменской области при поддержке прокуратуры ХМАО нагрянул с проверкой к предпринимателю Нефтеюганского района из-за массовой гибели коров, которую бизнесмен скрывал от властей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «Выездная проверка в отношении ИП Уточкиной Р.С. проводилась в рамках государственного ветеринарного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой ХМАО. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки явилась массовая гибель крупного рогатого скота и сокрытие случаев падежа индивидуальным предпринимателем от органов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор», — сообщили в ведомстве. В результате проверки ревизоры выявили со стороны предпринимателя 30 нарушений ветеринарного законодательства. Возбуждено 4 административных дела, которые направлены в суд для дальнейшего разбирательства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предприниматели производили молоко по фальшивым декларациям. Бизнесмены из Нефтеюганска предъявили сертификаты исследования молока, проведенные в несуществующих лабораториях.