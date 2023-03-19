19 марта 2023
18 марта 2023

К бизнесмену из ХМАО нагрянул Россельхознадзор из-за массовой гибели коров

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора СО в Талицу. Екатеринбург, ферма, скот, коровник, животноводство, сельское хозяйство
Бизнесмен нарушил 30 пунктов ветеринарного законодательства Фото:

Роспотребнадзор по Тюменской области при поддержке прокуратуры ХМАО нагрянул с проверкой к предпринимателю Нефтеюганского района из-за массовой гибели коров, которую бизнесмен скрывал от властей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Выездная проверка в отношении ИП Уточкиной Р.С. проводилась в рамках государственного ветеринарного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой ХМАО. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки явилась массовая гибель крупного рогатого скота и сокрытие случаев падежа индивидуальным предпринимателем от органов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор», — сообщили в ведомстве.

В результате проверки ревизоры выявили со стороны предпринимателя 30 нарушений ветеринарного законодательства. Возбуждено 4 административных дела, которые направлены в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предприниматели производили молоко по фальшивым декларациям. Бизнесмены из Нефтеюганска предъявили сертификаты исследования молока, проведенные в несуществующих лабораториях.

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Роспотребнадзор по Тюменской области при поддержке прокуратуры ХМАО нагрянул с проверкой к предпринимателю Нефтеюганского района из-за массовой гибели коров, которую бизнесмен скрывал от властей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «Выездная проверка в отношении ИП Уточкиной Р.С. проводилась в рамках государственного ветеринарного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой ХМАО. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки явилась массовая гибель крупного рогатого скота и сокрытие случаев падежа индивидуальным предпринимателем от органов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор», — сообщили в ведомстве. В результате проверки ревизоры выявили со стороны предпринимателя 30 нарушений ветеринарного законодательства. Возбуждено 4 административных дела, которые направлены в суд для дальнейшего разбирательства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предприниматели производили молоко по фальшивым декларациям. Бизнесмены из Нефтеюганска предъявили сертификаты исследования молока, проведенные в несуществующих лабораториях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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