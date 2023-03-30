30 марта 2023

В Перми открыли выставку в честь Вагнера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, основные здания и учреждения, памятники. Пермь, город пермь, пермский оперный театр
В оперном театре устроили выставку Фото:

Пермский театр оперы и балета подготовил выставку, посвященную постановкам опер Рихарда Вагнера, которые выходили на его сцене в разные годы. Таким образом в театре решили подогреть интерес к премьере «Летучего голландца», которая состоится в начале апреля.

«На нашей сцене были представлены по крайней мере две постановки опер Рихарда Вагнера — „Лоэнгрин“ в 1972 году и „Летучий голландец“ в 1994 году. Специально к возвращению композитора в наш театр музей театра подготовил выставку „Вагнер на пермской сцене“», — сообщает Пермская опера в Telegram.

На выставке можно увидеть костюмы, эскизы и фотографии спектаклей 1972 и 1994 годов. Экспозиция будет открыта до середины мая. Как рассказывало URA.RU, премьера «Летучего голландца» от режиссера Константина Богомолова состоится уже 1 апреля.

В таких костюмах выступали в Пермской опере раньше
В таких костюмах выступали в Пермской опере раньше
Атрибуты бережно хранятся в музее театра
Атрибуты бережно хранятся в музее театра
Эскизы декораций к «Летучему голландцу»
Эскизы декораций к «Летучему голландцу»

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Пермский театр оперы и балета подготовил выставку, посвященную постановкам опер Рихарда Вагнера, которые выходили на его сцене в разные годы. Таким образом в театре решили подогреть интерес к премьере «Летучего голландца», которая состоится в начале апреля. «На нашей сцене были представлены по крайней мере две постановки опер Рихарда Вагнера — „Лоэнгрин“ в 1972 году и „Летучий голландец“ в 1994 году. Специально к возвращению композитора в наш театр музей театра подготовил выставку „Вагнер на пермской сцене“», — сообщает Пермская опера в Telegram. На выставке можно увидеть костюмы, эскизы и фотографии спектаклей 1972 и 1994 годов. Экспозиция будет открыта до середины мая. Как рассказывало URA.RU, премьера «Летучего голландца» от режиссера Константина Богомолова состоится уже 1 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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