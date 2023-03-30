В Перми открыли выставку в честь Вагнера. Фото

31 марта 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

В оперном театре устроили выставку Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Пермский театр оперы и балета подготовил выставку, посвященную постановкам опер Рихарда Вагнера, которые выходили на его сцене в разные годы. Таким образом в театре решили подогреть интерес к премьере «Летучего голландца», которая состоится в начале апреля. «На нашей сцене были представлены по крайней мере две постановки опер Рихарда Вагнера — „Лоэнгрин“ в 1972 году и „Летучий голландец“ в 1994 году. Специально к возвращению композитора в наш театр музей театра подготовил выставку „Вагнер на пермской сцене“», — сообщает Пермская опера в Telegram. На выставке можно увидеть костюмы, эскизы и фотографии спектаклей 1972 и 1994 годов. Экспозиция будет открыта до середины мая. Как рассказывало URA.RU, премьера «Летучего голландца» от режиссера Константина Богомолова состоится уже 1 апреля. В таких костюмах выступали в Пермской опере раньше Telegram-канал Пермского оперного театра Атрибуты бережно хранятся в музее театра Telegram-канал Пермского оперного театра Эскизы декораций к «Летучему голландцу» Telegram-канал Пермского оперного театра

Пермский театр оперы и балета подготовил выставку, посвященную постановкам опер Рихарда Вагнера, которые выходили на его сцене в разные годы. Таким образом в театре решили подогреть интерес к премьере «Летучего голландца», которая состоится в начале апреля. «На нашей сцене были представлены по крайней мере две постановки опер Рихарда Вагнера — „Лоэнгрин“ в 1972 году и „Летучий голландец“ в 1994 году. Специально к возвращению композитора в наш театр музей театра подготовил выставку „Вагнер на пермской сцене“», — сообщает Пермская опера в Telegram. На выставке можно увидеть костюмы, эскизы и фотографии спектаклей 1972 и 1994 годов. Экспозиция будет открыта до середины мая. Как рассказывало URA.RU, премьера «Летучего голландца» от режиссера Константина Богомолова состоится уже 1 апреля.