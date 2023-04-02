02 апреля 2023
01 апреля 2023

У челябинского предпринимателя отозвали три декларации на зерно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Уральского поля. Курган, пшеница, урожай, зерно
У фермера отозвали три декларации на пшеницу и гречиху Фото:

В Челябинской области 28 марта признали недействительными три декларации фермера из Варненского района. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, причиной отзыва стало отсутствие необходимых исследований зерна.

«28 марта управление признало недействительными три декларации о соответствии зерна индивидуального предпринимателя с фермерский хозяйством в Варненском районе. В декларациях на зерно гречихи и пшеницы урожая 2022 года отсутствовали исследования на показатели безопасности», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что за первый квартал 2023 года уже отозвано 26 деклараций на зерно хозсубьектов области. Документ признан недействительным из-за нарушения законодательства при оформлении.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Челябинской области 28 марта признали недействительными три декларации фермера из Варненского района. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, причиной отзыва стало отсутствие необходимых исследований зерна. «28 марта управление признало недействительными три декларации о соответствии зерна индивидуального предпринимателя с фермерский хозяйством в Варненском районе. В декларациях на зерно гречихи и пшеницы урожая 2022 года отсутствовали исследования на показатели безопасности», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что за первый квартал 2023 года уже отозвано 26 деклараций на зерно хозсубьектов области. Документ признан недействительным из-за нарушения законодательства при оформлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...