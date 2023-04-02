У челябинского предпринимателя отозвали три декларации на зерно

В Челябинской области 28 марта признали недействительными три декларации фермера из Варненского района. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, причиной отзыва стало отсутствие необходимых исследований зерна.
«28 марта управление признало недействительными три декларации о соответствии зерна индивидуального предпринимателя с фермерский хозяйством в Варненском районе. В декларациях на зерно гречихи и пшеницы урожая 2022 года отсутствовали исследования на показатели безопасности», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что за первый квартал 2023 года уже отозвано 26 деклараций на зерно хозсубьектов области. Документ признан недействительным из-за нарушения законодательства при оформлении.
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