У челябинского предпринимателя отозвали три декларации на зерно

03 апреля 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

У фермера отозвали три декларации на пшеницу и гречиху Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области 28 марта признали недействительными три декларации фермера из Варненского района. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, причиной отзыва стало отсутствие необходимых исследований зерна. «28 марта управление признало недействительными три декларации о соответствии зерна индивидуального предпринимателя с фермерский хозяйством в Варненском районе. В декларациях на зерно гречихи и пшеницы урожая 2022 года отсутствовали исследования на показатели безопасности», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что за первый квартал 2023 года уже отозвано 26 деклараций на зерно хозсубьектов области. Документ признан недействительным из-за нарушения законодательства при оформлении.

В Челябинской области 28 марта признали недействительными три декларации фермера из Варненского района. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, причиной отзыва стало отсутствие необходимых исследований зерна. «28 марта управление признало недействительными три декларации о соответствии зерна индивидуального предпринимателя с фермерский хозяйством в Варненском районе. В декларациях на зерно гречихи и пшеницы урожая 2022 года отсутствовали исследования на показатели безопасности», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что за первый квартал 2023 года уже отозвано 26 деклараций на зерно хозсубьектов области. Документ признан недействительным из-за нарушения законодательства при оформлении.