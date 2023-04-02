02 апреля 2023

В Екатеринбурге ЖК «Макаровский квартал» получил разрешение на стройку финальной очереди

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК "Макаровский квартал", ЖК FORUM CITY, авто. Екатеринбург, жк макаровский, стройка
В Екатеринбурге готовы приступить к строительству последней очереди «Макаровский квартал» Фото:

Компания «УГМК-Застройщик» начинает строительство пятой очереди жилого комплекса «Макаровский» на Олимпийской набережной. Соответствующее разрешение выдала администрация Екатеринбурга, сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика.

«Для финальной очереди ЖК „Макаровский“ в Екатеринбурге получено разрешение на строительство. Девелопер получил разрешение от администрации города Екатеринбурга. Дом всего на 59 квартир станет последним в рамках строительства легендарного жилого квартала», — рассказали в «УГМК-Застройщик».

Сейчас на Челюскинцев, 58, где появится новая очередь ЖК, стоит четырехэтажное офисное здание. Его снесут и построят девятиэтажный жилой дом площадью пять тысяч квадратных метров, а рядом — семиэтажный офисный центр. Это будет пятая очередь ЖК «Макаровский квартал». Его строительство начали в 2017 году на месте бывшего Екатеринбургского мукомольного завода.

Компания получила разрешение построить последнюю очередь ЖК «Макаровский квартал»
Компания получила разрешение построить последнюю очередь ЖК «Макаровский квартал»
Фото:

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Компания «УГМК-Застройщик» начинает строительство пятой очереди жилого комплекса «Макаровский» на Олимпийской набережной. Соответствующее разрешение выдала администрация Екатеринбурга, сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика. «Для финальной очереди ЖК „Макаровский“ в Екатеринбурге получено разрешение на строительство. Девелопер получил разрешение от администрации города Екатеринбурга. Дом всего на 59 квартир станет последним в рамках строительства легендарного жилого квартала», — рассказали в «УГМК-Застройщик». Сейчас на Челюскинцев, 58, где появится новая очередь ЖК, стоит четырехэтажное офисное здание. Его снесут и построят девятиэтажный жилой дом площадью пять тысяч квадратных метров, а рядом — семиэтажный офисный центр. Это будет пятая очередь ЖК «Макаровский квартал». Его строительство начали в 2017 году на месте бывшего Екатеринбургского мукомольного завода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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