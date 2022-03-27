На месте снесенного здания «УГМК-Застройщик» планирует построить жилой дом Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге «УГМК-Застройщик» снесет офисное здание на улице Челюскинцев, чтобы на его месте построить жилой дом «Макаровского квартала» площадью 5 тыс. кв. м и высотой девять этажей. Рядом с ним будет возведен семиэтажный офисный центр. Об этом URA.RU рассказал гендиректор компании Евгений Мордовин.

«Мы спроектировали первую часть — офисную. Я думаю, что в апреле мы пройдем экспертизу и начнем строить, наверное, в мае. Планируем, что мы сами туда переедем к концу года, после этого уже демонтируем наше здание и будем строить жилую часть», — рассказал Мордовин.

Строительство «Макаровского квартала» началась в 2017 году на месте снесенного мукомольного завода. По словам замдиректора по капстроительству и инвестициям УГМК Михаила Волкова, комплекс зданий рассчитан на 900 квартир. Общая площадь жилой недвижимости составит 90 тыс. кв. м, коммерческой — 20 тыс. кв. м. Он включает в себя три очереди, в том числе жилье элит-класса.

Фото: Евгений Мордовин

Фото: Евгений Мордовин