В российских вузах начнут учить борьбе с терроризмом и экстремизмом

04 апреля 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

В вузах появится дисциплина по противодействию терроризму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В образовательные программы для вузов включат дисциплину по противодействию экстремизму и терроризму. Это следует из приказа Минобрнауки, опубликованном на официальном сайте ведомства. «Профилактика и пресечение религиозного и иных видов экстремизма в исправительных учреждениях. Профилактика и противодействие терроризму и экстремистской деятельности в учреждениях УИС. Ресоциализация лиц, осужденных за совершение преступлений террористического характера и экстремистской деятельности», — указано в перечне образовательных программ.

В образовательные программы для вузов включат дисциплину по противодействию экстремизму и терроризму. Это следует из приказа Минобрнауки, опубликованном на официальном сайте ведомства. «Профилактика и пресечение религиозного и иных видов экстремизма в исправительных учреждениях. Профилактика и противодействие терроризму и экстремистской деятельности в учреждениях УИС. Ресоциализация лиц, осужденных за совершение преступлений террористического характера и экстремистской деятельности», — указано в перечне образовательных программ.