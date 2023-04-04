В российских вузах начнут учить борьбе с терроризмом и экстремизмом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый учебный день в Уральском федеральном университете после карантинных мер. Екатеринбург, уральский федеральный университет, гук урфу, урфу
В вузах появится дисциплина по противодействию терроризму Фото:

В образовательные программы для вузов включат дисциплину по противодействию экстремизму и терроризму. Это следует из приказа Минобрнауки, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Профилактика и пресечение религиозного и иных видов экстремизма в исправительных учреждениях. Профилактика и противодействие терроризму и экстремистской деятельности в учреждениях УИС. Ресоциализация лиц, осужденных за совершение преступлений террористического характера и экстремистской деятельности», — указано в перечне образовательных программ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

В образовательные программы для вузов включат дисциплину по противодействию экстремизму и терроризму. Это следует из приказа Минобрнауки, опубликованном на официальном сайте ведомства. «Профилактика и пресечение религиозного и иных видов экстремизма в исправительных учреждениях. Профилактика и противодействие терроризму и экстремистской деятельности в учреждениях УИС. Ресоциализация лиц, осужденных за совершение преступлений террористического характера и экстремистской деятельности», — указано в перечне образовательных программ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...