В российских вузах начнут учить борьбе с терроризмом и экстремизмом

В вузах появится дисциплина по противодействию терроризму
В образовательные программы для вузов включат дисциплину по противодействию экстремизму и терроризму. Это следует из приказа Минобрнауки, опубликованном на официальном сайте ведомства.
«Профилактика и пресечение религиозного и иных видов экстремизма в исправительных учреждениях. Профилактика и противодействие терроризму и экстремистской деятельности в учреждениях УИС. Ресоциализация лиц, осужденных за совершение преступлений террористического характера и экстремистской деятельности», — указано в
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