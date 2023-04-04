Махонин наградит бизнес, который помогал с подготовкой к 300-летию Перми

Махонин поручил подчиненным подготовить благодарность бизнесу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил вручить памятные знаки тем компаниям, которые вкладывали свои деньги в благоустройство Перми к юбилею. Об этом он заявил на заседании правительства 5 апреля, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы не должны забывать о том, что в проектах по благоустройству города участвуют и благотворители. Компании, в основном. Что касается краевой столицы, то на мой призыв откликнулись очень много предприятий и тоже участвуют в благоустроительных работах», — отметил Махонин. По его словам, надо в день города вручить памятные знаки тем, «кто участвовал своими частными денежными средствами» в подготовке юбилея.

Сейчас работы по благоустройству в сквере Дзержинского ведет ПАО «Метафракс». На днях АО «Кортрос-Пермь» приступил к обустройству нового сквера «Березовая роща» на пересечении улиц Екатерининская, Плеханова и Луначарского.