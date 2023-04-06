Песков высказался о гарантиях безопасности Белоруссии

Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская Федерация должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника», — сказал Песков в эфире «Первого канала». Он отметил, что это не обходимо, так как Белоруссия является страной, с которой Россия находится в наиболее продвинутой форме интеграции.
Сегодня в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Российский лидер заявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства Россия-Белоруссия, пишет RT. Песков заявил, что Белоруссия и РФ окружены враждебно настроенными странами, поэтому Россия не может дать в обиду союзное государство, пишет
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