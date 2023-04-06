06 апреля 2023

Песков высказался о гарантиях безопасности Белоруссии

Песков: Россия должна рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии, заявил Песков Фото:

Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская Федерация должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника», — сказал Песков в эфире «Первого канала». Он отметил, что это не обходимо, так как Белоруссия является страной, с которой Россия находится в наиболее продвинутой форме интеграции.

Сегодня в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Российский лидер заявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства Россия-Белоруссия, пишет RT. Песков заявил, что Белоруссия и РФ окружены враждебно настроенными странами, поэтому Россия не может дать в обиду союзное государство, пишет МК.

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Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российская Федерация должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника», — сказал Песков в эфире «Первого канала». Он отметил, что это не обходимо, так как Белоруссия является страной, с которой Россия находится в наиболее продвинутой форме интеграции. Сегодня в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Российский лидер заявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства Россия-Белоруссия, пишет RT. Песков заявил, что Белоруссия и РФ окружены враждебно настроенными странами, поэтому Россия не может дать в обиду союзное государство, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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