Песков высказался о гарантиях безопасности Белоруссии Песков: Россия должна рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии 06 апреля 2023 в 23:50 Размер текста - 17 + Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российская Федерация должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника», — сказал Песков в эфире «Первого канала». Он отметил, что это не обходимо, так как Белоруссия является страной, с которой Россия находится в наиболее продвинутой форме интеграции. Сегодня в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Российский лидер заявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства Россия-Белоруссия, пишет RT. Песков заявил, что Белоруссия и РФ окружены враждебно настроенными странами, поэтому Россия не может дать в обиду союзное государство, пишет МК . Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российская Федерация должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника», — сказал Песков в эфире «Первого канала». Он отметил, что это не обходимо, так как Белоруссия является страной, с которой Россия находится в наиболее продвинутой форме интеграции. Сегодня в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Российский лидер заявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства Россия-Белоруссия, пишет RT. Песков заявил, что Белоруссия и РФ окружены враждебно настроенными странами, поэтому Россия не может дать в обиду союзное государство, пишет МК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям