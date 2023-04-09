Жители ХМАО стали чаще допускать просрочки по кредитам

Средняя задолженность жителей ХМАО по кредитам составляет 644 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Платежная дисциплина жителей ХМАО снизилась на 0,3 пункта за последние 12 месяцев. По данным аналитиков на 1 марта 2023 года доля просроченной задолженности населения перед банками составила 3,11 процента.

«Доля просроченной задолженности населения жителей ХМАО перед банками на 1 марта 2023 года — 3,11%. Изменение доли просрочки за 12 месяцев к 1 марта 2023 года — 3 п.п», — говорится в исследовании экспертов РИА Новости.

Несмотря на ухудшение показателя, в целом регион находится на высоких позициях и занимает седьмое место среди всех субъектов страны. Средняя задолженность жителей Югры составляет 644 тысяч рублей. Ожидается, что в 2023 году основным источником роста объемов кредитования выступит ипотека. Увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в свою очередь, приведет к небольшому снижению просрочки по займам.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выросла кредитная задолженность жителей округа перед банками, но сократилось процентное соотношение между долгами по кредиту и заработной платой. По итогам 2022 года ХМАО занял в рейтинге регионов РФ с наименьшей закредитованностью населения 48 место.