Челябинские силовики опубликовали видео допроса подозреваемого в убийстве подростка

В СКР по региону возбуждено уголовное дело по факту убийства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственное управление СКР по Челябинской области опубликовало видео с допросом подозреваемого в убийстве 17-летнего челябинца. На нем он рассказывает причины преступления.

«Задержан за убийство. Между мной и потерпевшим произошла ссора», — сообщил следователю подозреваемый.

В пресс-службе СКР сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Причиной случившегося в ведомстве назвали бытовой конфликт.

Убийство произошло в ходе конфликта возле ТРК «Космос». Две компании решили выяснить отношения после того, как одного из них оскорбили в интернете. Погибший воспитывался в благополучной семье. Подозреваемый, выходец из Средней Азии, ранее в поле зрения полиции не попадал.