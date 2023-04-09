09 апреля 2023

Челябинские силовики опубликовали видео допроса подозреваемого в убийстве подростка

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В СКР по региону возбуждено уголовное дело по факту убийства Фото:

Следственное управление СКР по Челябинской области опубликовало видео с допросом подозреваемого в убийстве 17-летнего челябинца. На нем он рассказывает причины преступления.

«Задержан за убийство. Между мной и потерпевшим произошла ссора», — сообщил следователю подозреваемый.

В пресс-службе СКР сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Причиной случившегося в ведомстве назвали бытовой конфликт.

Убийство произошло в ходе конфликта возле ТРК «Космос». Две компании решили выяснить отношения после того, как одного из них оскорбили в интернете. Погибший воспитывался в благополучной семье. Подозреваемый, выходец из Средней Азии, ранее в поле зрения полиции не попадал.

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Следственное управление СКР по Челябинской области опубликовало видео с допросом подозреваемого в убийстве 17-летнего челябинца. На нем он рассказывает причины преступления. «Задержан за убийство. Между мной и потерпевшим произошла ссора», — сообщил следователю подозреваемый. В пресс-службе СКР сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Причиной случившегося в ведомстве назвали бытовой конфликт. Убийство произошло в ходе конфликта возле ТРК «Космос». Две компании решили выяснить отношения после того, как одного из них оскорбили в интернете. Погибший воспитывался в благополучной семье. Подозреваемый, выходец из Средней Азии, ранее в поле зрения полиции не попадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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