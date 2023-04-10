В Перми задержали грабителя, которого искали по всей стране

11 апреля 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Патрульные обнаружили разыскиваемого в Орджоникидзевском районе Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Как рассказали в ведомстве, искали его за грабеж. «Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Пермскому краю в Орджоникидзевском районе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за совершение грабежа группой лиц», — сообщается на сайте Росгвардии. Стражам порядка мужчина попался, так как был пьян. Сотрудники решили проверить у него документы, тогда и выяснили, что его ищут по всей стране. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 16 человек, находившихся в розыске. Часть из них числились в федеральном розыске.

В Перми сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Как рассказали в ведомстве, искали его за грабеж. «Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Пермскому краю в Орджоникидзевском районе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за совершение грабежа группой лиц», — сообщается на сайте Росгвардии. Стражам порядка мужчина попался, так как был пьян. Сотрудники решили проверить у него документы, тогда и выяснили, что его ищут по всей стране. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 16 человек, находившихся в розыске. Часть из них числились в федеральном розыске.